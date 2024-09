Arturo Vidal destrozó a sus compañeros de Colo Colo en la previa del partido ante River

La semana de parate en la Liga Profesional le permitió a River poner el foco en la recuperación física y afinar la intensidad de cara a la parte más importante de la temporada, con Marcelo Gallardo al borde de la línea de cal. Más allá de que el Millonario no quiere perder pisada en el certamen doméstico, ya piensa en la serie frente a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores -será el 17 y el 24 de septiembre-: para colmo, su rival no atraviesa el mejor momento en la Copa Chile.

Estoy seguro que todos fuimos Arturo Vidal... Increíble lo del árbitro y la actitud de los jugadores de Colo-Colo. #VamosColoColo pic.twitter.com/O10FV4TJXJ — El Diario Albo (@DiarioAlboCl) September 7, 2024

"Lo vamos a dar vuelta", anticipó el ex Bayer Leverkusen, que apuntó directamente contra varios de sus compañeros. En principio, remarcó que el desarrollo del compromiso se torció cuando Ramiro González fue expulsado: "Con uno menos no se puede jugar, se hace muy difícil". Al mismo tiempo, el bicampeón de América disparó contra Guillermo Paiva y Cristian Zabala, que no tuvieron una buena performance: "El paragua se tiene que preocupar por la pelota, está peleando. Vayan para arriba a marcar, no están marcando a nadie".

Cuál fue el aporte de Arturo Vidal para Colo Colo en la Copa Libertadores

El aporte del crack, sin embargo, no fue determinante a lo largo de la temporada para el cuadro trasandino: apenas pudo disputar 479 minutos distribuidos en los 12 cotejos que jugó Colo Colo en la competencia continental, entre las dos instancias de repechaje que sorteó hasta los octavos de final ante Junior de Barranquilla. Para colmo, en uno de los cotejos frente a Alianza Lima, convirtió su único tanto y también se fue expulsado.

Por otra parte, el ex Juventus e Inter no fue convocado por el Tigre para la clasificación al Mundial con su seleccionado a raíz de sus complicaciones físicas, las mismas que le impidieron estar presente en el duelo más reciente del Cacique. Aún así, no tuvo inconvenientes en despotricar contra el ídolo de Vélez: "Tiene que dejar de inventar, el fútbol es muy sencillo. Lo peor es que nos vemos mal con estos huevones -por la Scaloneta- que les ganamos dos Copas. Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino".