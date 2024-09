Cuál es el récord de Lionel Scaloni en la Selección Argentina tras seis años de mandato

Scaloni- Copa del mundo-Portada.jpg

La ambición no cambió desde que consiguieron los títulos que hicieron delirar al pueblo argentino que expreso su alegría al volver a ver al seleccionado en lo más alto del fútbol. Y esto se ve en los últimos encuentros: perdió dos de los últimos 64 partidos disputados.

Scaloni sobre el retiro de Franco Armani de la Selección, uno de los jugadores que lo acompañaron en el proceso

La Selección Argentina está en plena cuenta regresiva para una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, enfrentándose a Chile este jueves en el estadio Monumental, y luego a Colombia el martes 10 en Bogotá. Si bien todo es euforia por el primer partido oficial post Copa América, el entrenador Lionel Scaloni se tomó un tiempo para hablar de Franco Armani.

armani selección argentina

Es que si bien lo más notorio en la última lista de convocados, aunque era algo que se sabía y se esperaba, fueron las ausencias de Ángel Di María y Lionel Messi. El primero quien ya se retiró de la Selección tras una exitosa carrera, y el otro quien sigue recuperándose de una lesión en el tobillo.

Pero otro de los que no estuvo, y que se transformó en uno de los referentes de esta camada que lo ganó todo, fue el arquero de River Plate, quien está en el proceso desde 2018 de la mano de Sampaoli y luego continuó hasta la pasada copa continental.

Las palabras de Lionel Scaloni en la despedida de Franco Armani de la Selección

El ex Nacional de Bogotá y actual capitán Millonario anunció hace unos días atrás que se retira de la Selección Argentina, luego de unos años cargados de éxitos, aunque de pocos minutos de juego para él.

Armani, quien fue una pieza clave en los comienzos de la nueva era del seleccionado, dejó un legado imborrable tras haber formado parte del equipo en momentos cruciales, incluido el famoso penal atajado contra Paraguay que salvó a la Scaloneta de la eliminación temprana de la Copa América del 2019. Sin embargo, Scaloni subrayó que el impacto del arquero del Millonario va mucho más allá de ese instante memorable.

“Para nosotros ha sido importantísimo. Todos se acuerdan del famoso penal contra Paraguay, pero yo no me quedo solo con eso. Me quedo con que nos ha dejado un legado espectacular: fue un tipo recontra querido en el grupo, profesional y que siempre tiró para adelante, aunque no le haya tocado jugar”, expresó el DT.

Además, agregó: "En los primeros años fue muy importante dentro de la cancha, pero después no le ha tocado y ha sido importantísimo. Le agradezco y espero que la gente se acuerde de él porque ha sido importante”.