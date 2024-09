Leo Astrada reveló cuál fue la jugada más sucia que le hizo Ramón Díaz

"Ramón, si vos querés hablar conmigo sentémonos ahora porque me quiero ir a dormir" , le digo y me dice: "No es que yo no te haya querido traer a la pretemporada, sino que los directivos te quieren vender porque tenes el contrato alto y acá todos quieren que el pibe juegue de cinco", contó sobre diferencias que marcaron su estadía en el millonario.

Para cerrar, contó: "Agarró y me dijo: 'no, yo no acostumbro a sentarme delante de los directivos con un jugador'. Entonces le dije: 'Ya con esto me decís todo- Quedate tranquilo que voy a seguir trabajando sin hacerte ningún problema pero no me forries en el trato porque sino te mato. Agarro un micrófono y salgo a decir lo que tengo que decir"

El durísimo palo de un ídolo Millonario contra el River de Gallardo

En medio de un período crucial para River Plate, la Copa Libertadores se ha convertido en el foco principal de atención de los hinchas y jugadores del equipo. A pesar del éxito reciente en la Liga Profesional, el equipo de Marcelo Gallardo enfrenta grandes desafíos en los cuartos de final del torneo continental, lo que ha generado distintas opiniones en el mundo riverplatense. En particular, el Beto Alonso se mostró escéptico sobre las posibilidades de éxito del equipo en esta competencia tan prestigiosa.

Durante la Cena Anual Solidaria de la Fundación River, un evento que reunió a varias figuras del club, incluyendo ocho futbolistas del plantel actual, Alonso fue consultado sobre el futuro del equipo en la Libertadores. En una entrevista con Radio La Red, el ídolo de 71 años compartió su visión y, para sorpresa de muchos, expresó su escepticismo respecto a las posibilidades de River en la competencia: "No lo veo para ganar la Copa en estos partidos. Ahora le toca los chilenos, después vienen los brasileros... tienen más equipo que nosotros. Después se verá en la cancha, pero hoy no estoy convencido", señaló.

Qué se le viene al River de Marcelo Gallardo

El comentario del Beto Alonso se refiere a los próximos encuentros de River en la Libertadores, donde el equipo de Gallardo se medirá en los cuartos de final contra Colo Colo. El primer partido de la serie se disputará el 17 de septiembre en Chile, y el segundo encuentro tendrá lugar el 24 de septiembre en el estadio Monumental, ambos partidos a las 21:30 horas de Argentina. La serie promete ser un desafío para River, sobre todo considerando los próximos compromisos clave en la Liga Profesional.

En paralelo a su participación en la Libertadores, River enfrentará a Boca Juniors en el Superclásico del fútbol argentino el 21 de septiembre en La Bombonera, solo cuatro días después del primer partido contra Colo Colo. Este enfrentamiento, parte de la fecha 15 de la Liga Profesional, es otro de los grandes desafíos que tiene por delante el equipo de Gallardo en un corto período de tiempo. La seguidilla de partidos de alta exigencia pondrá a prueba tanto la preparación física como mental del equipo.