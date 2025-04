Cuándo y cómo son los cruces de la Liga Federal de básquet: los favoritos

Si se tiene en cuenta lo visto en la fase regular, el Rojo también es banca ante Roca, teniendo en cuenta que le ganó los dos partidos de la fase regular. De todas formas, el Naranja tiene jugadores de jerarquía que pueden ser peligrosos.

Los choques que asoman como los más parejos son aquellos en los cuales repartieron un triunfo por lado en la etapa regular o mostraron una paridad muy marcada en los enfrentamientos ya vistos.

Es el caso de Biguá (9-5) y Regina (6-8), que comenzarán su serie en La Perla del Valle, en la misma cancha donde terminaron la fase regular.

Por otra parte, Pacífico (9-5) y Centro Español (7-7) prometen sacarse chispas. Los dos levantaron en el cierre de la etapa clasificatoria, tienen jugadores de experiencia y jerarquía, sumados a dos entrenadores como Maxi Rubio y Patricio Denegri que vienen con un proceso de larga data. La serie comenzará en el Templo de Plottier y cualquiera de los dos está en condiciones de ganarla.

Formato y fecha de disputa

Las rondas de playoffs son todas al mejor de tres partidos. El ordenamiento de los cruces es 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las series comenzarán el martes 6 de abril en cancha del peor ubicado. Los segundos juegos se disputarán el sábado 10 de abril en el reducto del mejor clasificado y, en caso de ser necesario un tercero, se disputará en el mismo reducto al día siguiente.