El polémico entrenador que se postuló para dirigir a Boca en medio de rumores de fin de ciclo para Russo

Fue Ricardo La Volpe quien públicamente expresó su deseo de ser entrenador del primer equipo: “Si me llama Román (Riquelme) , a este Boca lo manejo de taquito ”, dijo el entrenador en Bravo TV. En sintonía con su afirmación, se refirió al diálogo que tendría con el presidente del club Juan Román Riquelme con quien ha tenido una relación tirante: “Creo que puedo cambiar opiniones tomando un café con él".

lA VOLPE

Por otra parte expresó: "Boca tiene jugadores pero hoy no hay espacio si no hay una disciplina táctica". Cabe recordar que Ricardo fue entrenador del club en el 2006 en un breve período.

La insólita reacción de Fernando Gago cuando le preguntaron por su ex club Boca

Fernando Gago no quiere saber nada con lo que sucede en el mundo Boca luego de su breve paso como entrenador donde fue echado por el presidente del club Juan Román Riquelme luego de no conseguir los resultados que pretendía para el equipo que sin embargo, aún con nuevo entrenador, no encuentra rumbo. Con el buzo del Necaxa de México puesto, Gago fue consultado por el periodismo sobre el xeneize y fue contundente.

Todo sucedió en conferencia tras la victoria en la Leagues Cup frente al Atlanta United (3-1 en el Mercedes Benz Stadium). Rápidamente comenzó con el pie izquierdo: “¿No hay nadie?“, preguntó y agregó: ”¿Pero quién está por Zoom?“. Al instante un periodista realizó una pregunta relacionada al encuentro.

“El partido fue muy bueno de lo que queríamos e intentábamos hacer. Por ahí en el primer tiempo nos costó un poquito más de sostener un poco más el juego, donde sabíamos que podíamos lastimar al rival. A partir de eso en el segundo tiempo encontramos mejor tapar los circuitos de pase, aunque ellos tuvieron situaciones. A partir de eso ya sabíamos dónde podíamos encontrar las situaciones para atacar”, analizó el entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1951100166322208843&partner=&hide_thread=false "NO HABLO DE BOCA"



Fernando Gago, DT de Necaxa, se levantó y se retiró de la conferencia de prensa tras ser consultado por la crisis en el Xeneize pic.twitter.com/DKL7oXZJN3 — Diario Olé (@DiarioOle) August 1, 2025

Sin embargo, lo descolocaron con una pregunta sobre la actualidad de Boca. “No, no hablo de Boca... ¿Listo? Buenas noches", esbozó el entrenador.