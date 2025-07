Un ídolo de Boca salió a bancar a Miguel Ángel Russo y criticó a Marcos Rojo

“Quizás haya sido tarde la resolución de poder separarlos. A los jugadores que no vas a tener en cuenta, los tenés que separar. Cuando están todos juntos, son amigos y a veces contamina, no en el mal sentido”, expresó Márcico en diálogo con TyC Sports. El exfutbolista y campeón con el Xeneize en los años 90 aclaró: "Todo responde a resultados deportivos, a lo que está demostrando el equipo cada vez que juega. Es un problema pura y exclusivamente deportivo, sin ninguna duda. Hay aciertos y hay errores. Lamentablemente, el resultado deportivo es muy malo, y el rendimiento del equipo también".

Márcico no dudó en señalar que hay al menos seis o siete jugadores que atraviesan un momento de bajo rendimiento, lo que —de continuar— incluso podría “perjudicar hasta a Paredes”. Según el Beto, el campeón del mundo debería ser el eje del equipo, pero no está siendo bien rodeado. “Ninguno de los tres jugadores (Kevin Zenón, Alan Velasco y Carlos Palacios) en los que se tiene que apoyar Paredes está en un buen nivel. No es normal esto, Boca está jugando muy mal”.

Russo 2 El Beto Márcico

El diagnóstico de Beto Márcico sobre el presente de Boca

De todos modos, mostró cierta esperanza en una mejora individual: “Velasco va recuperando de a poco, se lo ve un poquito más rápido, más peleador, se lo ve mejor físicamente, la pide más. La pierde, se la das y la pierde, pero capaz porque no encuentra la gente para jugar”.

Respecto al debate sobre la convivencia ofensiva entre Edinson Cavani y Miguel Merentiel, Márcico fue tajante: “Yo lo dejaría a Cavani. Me gusta cómo juega, pero si veo en la semana que no mejora, busco otra opción y trato de mejorarlo con 30 minutos del segundo tiempo”. Y lanzó una crítica velada al planteo de ciertos sectores del hincha: “No se puede decir ‘Merentiel no juega en su puesto’. Es un jugador que tiene 30 años, y si a vos te dan una pelota y no podés tirar una pared o sacarte un tipo de encima, no es culpa de Cavani”.