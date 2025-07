Franco Colapinto confirmado en Fórmula 1 para el resto de la temporada

Colapinto, de 22 años, había sido anunciado como reemplazo de Jack Doohan con una participación inicial prevista para cinco Grandes Premios, tras lo cual sería sometido a una evaluación. Sin embargo, la continuidad del argentino fue ratificada por Briatore, quien descartó públicamente su posible salida del equipo.

El piloto bonaerense se encamina así a completar su primera temporada en la Máxima, en medio de las dificultades técnicas que el monoplaza ha presentado en las últimas carreras.

"A veces se necesita un poco de mala suerte para construir el carácter que te llevará al éxito" - Niki Lauda



Lindas palabras

Colapinto en Silverstone: "No sé qué pasó"

El argentino Franco Colapinto vivió un domingo frustrante en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde ni siquiera pudo salir a pista debido a una falla en su monoplaza.

El piloto, que había mostrado señales de mejora durante el fin de semana, se mostró desconsolado tras el abandono y compartió su enojo con los medios. “No sé qué pasó, la verdad es que todavía no lo sabemos. No pude salir del box”, explicó con visible fastidio y desazón.

Si bien Alpine había decidido sacarlo de la grilla luego de su despiste en la clasificación para llevar a cabo un cambio en la unidad de potencia, el argentino dio la vuelta previa y llegó a los pits, donde el auto dejó de avanzar tras la colocación de neumáticos duros. "Es lo mismo que en Barcelona", se lamentó el oriundo de Pilar, previendo el inevitable desenlace.

Las sensaciones de Franco Colapinto tras su abandono en Silverstone



Las sensaciones de Franco Colapinto tras su abandono en Silverstone



#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/r2HejgXpBY — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2025

Apesadumbrado y triste, el ex Williams aclaró que no tuvo responsabilidad alguna en el fallido comienzo: "No sé qué pasó, la verdad es que no sabemos todavía. Una pena que nos estén pasando estas cosas, tuvimos un par de problemas últimamente. Después de un buen fin de semana en el que había encontrado bastante performance y habíamos encontrado un buen ritmo en general, es una lástima que haya pasado esto, era una buena carrera para correr viendo todo lo que pasó, con la lluvia y los cambios de gomas".

De hecho, ninguno de los competidores jóvenes -salvo por Yuki Tsunoda, de floja presentación- pudo hacer pie en una carrera pasada por agua: también abandonaron Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y Liam Lawson. El gran ganador, más allá del triunfo de Lando Norris, fue McLaren, que consiguió el 1-2 gracias a que Oscar Piastri fue escolta. En el último lugar del podio quedó el sorprendente Niko Hülkenberg, quien logró el mojón tras 239 contiendas.