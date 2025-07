Guillermo Barros Schelotto contó una inesperada anécdota sobre el presidente de Vélez

Tras el triunfo, Guillermo Barros Schelotto brindó una entrevista exclusiva con Doble Amarilla en DSports Radio, donde repasó no solo el título obtenido sino también su llegada al club, el trabajo con juveniles y… los gustos personales en la mesa de postres. En tono distendido, el “Mellizo” respondió a los dichos del presidente Fabián Berlanga, quien horas antes había revelado una anécdota divertida sobre las costumbres alimenticias del cuerpo técnico.

"Los mellizos son muy golosos. En La Plata ellos pusieron medialunas y sanguches de miga. El plantel come galletitas con helado los días que autorizan el asado. En las noches de concentración siempre servimos algún helado", contó Berlanga con picardía, en la misma emisora.

Lejos de ofenderse, Guillermo recogió el guante y le respondió entre risas: “A veces (Fabián Berlanga) trae helado a la concentración, que son de su heladería. ¿Si son buenos?, Sí, son muy buenos, ja ¿Querés que me echen?”, comentó entre carcajadas el DT, que acaba de conquistar su primer título al frente del conjunto de Liniers.

El ida y vuelta dejó en evidencia la buena relación entre la dirigencia y el cuerpo técnico, y también el clima relajado que se vive puertas adentro, aún en plena competencia. Berlanga, además, compartió algunos detalles personales: “A mí se me van a reír mucho, pero me gusta el helado de higo, porque siempre me gustó mucho la fruta. Un poco empalagoso, pero bueno", confesó. Y remató con datos de consumo más populares: “Lo que más sale es chocolate y dulce de leche, los clásicos”.

Guillermo 2 Guillermo Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto contó que Berlanga le lleva helado

No solo los actuales entrenadores tienen su debilidad por los postres. Según relató el presidente, otros nombres propios del mundo Vélez también han demostrado afinidad por lo dulce: "También Gustavo Quinteros era goloso, el 'Chavo' Desábato. Eran de entrarle al helado y a unos bombones rellenos de dulce de leche”. Incluso recordó una divertida anécdota de la época de Carlos Bianchi: “En la época de Carlos Bianchi llevaba bombones a los asados que hacían en el vestuario viejo. Pero un día me dijo que no lleve más porque el Turco (Asad) se comía 12”, dijo, entre risas.

Más allá del tono humorístico, Guillermo Barros Schelotto también aprovechó el diálogo para destacar el trabajo de Gustavo Quinteros, su antecesor, y reafirmar los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir a Vélez. Además, expresó su preocupación por las posibles salidas de jóvenes talentos como Valentín Gómez y Maher Carrizo, piezas claves del plantel que podrían emigrar si llegan ofertas del exterior.