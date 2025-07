La postura de Riquelme ante la posible salida del Changuito Zeballos

El ciclo del Changuito Zeballos en Boca parece estar transitando sus últimos capítulos. Con la llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes, el joven delantero santiagueño perdió terreno en la consideración del entrenador y fue incluido en la lista de jugadores prescindibles. Aunque aún no hay una oferta concreta sobre la mesa, desde el club y Riquelme ya dejaron en claro que están dispuestos a negociar su salida si aparece una propuesta que cierre desde lo deportivo y lo económico.

Zeballos, de 23 años, disputó 114 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, marcó 11 goles, dio 11 asistencias y fue parte de cuatro títulos locales. Pero su presente dista mucho del protagonismo que alguna vez se le proyectó. En el reciente Mundial de Clubes, apenas fue titular en el debut ante Auckland City, y luego sumó minutos desde el banco en los otros dos partidos. Las impresiones que dejó, tanto en competencia como en los entrenamientos, no convencieron al cuerpo técnico, que terminó por ubicarlo entre los 13 futbolistas que podrían salir si llega una oferta convincente.

En ese contexto, la postura de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol es firme: si llega una propuesta que cumpla con las expectativas del club, están dispuestos a sentarse a negociar. En principio, Boca pretende vender un porcentaje del pase, y su prioridad es transferirlo al exterior. El objetivo es no reforzar a ninguno de los otros 29 equipos que disputarán el Torneo Clausura, una política ya habitual en el manejo del mercado local por parte de la dirigencia.

Zeballos tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión que asciende a 15 millones de dólares. Sin embargo, Boca estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior si el destino del jugador es el extranjero y el ofrecimiento resulta atractivo en términos financieros.

Los clubes que podrían negociar con Boca

En los últimos tiempos, varios clubes se mostraron interesados en el "Changuito", pero ninguno avanzó de manera decisiva. El Necaxa de México, flamante nuevo equipo de Fernando Gago, realizó algunas averiguaciones formales para conocer su situación y las condiciones que exige Boca. Sin embargo, hasta ahora no presentó una propuesta concreta. Más atrás en el tiempo, antes del Mundial de Clubes, el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos estuvo muy cerca de cerrar su incorporación por 9 millones de dólares. La operación no prosperó porque el propio Zeballos declinó la oferta, al no sentirse convencido desde lo futbolístico por el proyecto.

Con el mercado de pases todavía abierto y el Xeneize en plena etapa de reestructuración bajo el mando de Russo, el futuro de Zeballos podría definirse en las próximas semanas. Por ahora, el jugador entrena con normalidad, pero sabe que su continuidad en Boca depende de factores externos.