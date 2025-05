La increíble historia de vida de Galíndez, el arquero de Huracán

El arquero que defiende los tres palos de la Selección de Ecuador, jugando la Copa del Mundo 2022 inclusive, tiene una vida particular desde nacimiento. Se crió en un barrio de cercano al de Lionel Messi en Rosario, quien le hizo el primer gol en toda su carrera según relato en alguna oportunidad el arquero. Más allá de este antecedente negativo, tiene uno que es a su favor: le ganó una final en su infancia al equipo de quien hoy es un uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y de grande logró enfrentarlo y quedarse con su camiseta en forma de reliquia.

Desde su llegada al Globo en 2024, se ganó el amor de los hinchas. Tras eliminar a Independiente, el arquero habló con la prensa sobre la tanda de penales: "La verdad que me apoyé en Seba (Meza). Lo hablamos en la semana. Cuando toqué el penal de Angulo me quería morir. Hay que sacarse el sombrero con este grupo, por algo llegamos a la final. No importa quien toque, solo queremos festejar".