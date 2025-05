El crack del momento: Kevin Lomónaco contó por qué usa ropa over size en Independiente

El jugador de 23 años también se robó todas las miradas por su look único. Lejos de vestir la vestimenta de club apretada, el defensor prefirió pedir unos talles más grandes, algo que explicó ya en varias oportunidades a que se debe: “Uso suelto, me gusta, me siento cómodo. Es XL, todo es XL, la camiseta creo que es L”, había dicho en 2024.

Ahora, hablando con ESPN le volvieron a consultar sobre su estilo de vestir a la moda del oversize (ropa bastante holgada), a lo que el zaguero del Rojo no dudó en volver a contar a que se debe y cómo le sienta más cómodo.

“Siempre he usado talle grande en todos mis equipos. Menos cuando estaba en la Selección que era remera un poco más ajustada. Aunque le pongas XL seguía siendo al cuerpo. Pero acá la ropa ya es grande y con el talle que uso yo parece que son XXXL”, arrancó contado.

Luego, le preguntaron también por su costumbre de lucir una térmica debajo de la camiseta, a pesar del clima: “Yo veo los comentarios a veces de la gente y piensa que tengo tatuado otro escudo. Pero no, no tengo nada. ‘No tapo nada’, es una costumbre que ya se me pegó, y bueno. Ahora me joden, me dicen que va a venir el invierno y voy a salir en remera”.

Kevin Lomónaco le dijo que no a un club qatarí

Su tremendo rendimiento lo ha llevado a ser considerado por Lionel Scaloni para integrar una posible lista en la Selección Argentina, pero también lo puso en la mira de equipos de otras ligas del mundo, como por ejemplo la liga qatarí.

Kevin lomonaco.jpg Kevin Lomonaco

Desde allí, hubo una más que jugosa oferta por parte del Al Duhail, club que le acercó una propuesta al propio jugador por muchísimo dinero y que incluso estuvo dispuesto a pagar la cláusula de recisión de Independiente que vale 20 millones de dólares por el jugador de apenas 23 años.

Sin embargo, el zaguero central rechazó la oferta de forma definitiva porque sus intenciones son, en caso de ser transferido, mudarse a una liga europea con competencia de mayor envergadura. Aunque también vale remarcar que la oferta solo se la entregaron a allegados al jugador, por lo que el club no recibió nada formal.