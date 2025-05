La durísima queja de Huracán contra la AFA tras bajar a Rosario Central

"Deseo que no nos pongan el domingo porque tenemos que jugar el martes siguiente (ante Corinthians en el Ducó). Hago un pedido para quienes entienden de forma física, que por lo menos nos pongan el sábado. Pero bueno, eso no lo manejamos nosotros. No es una queja. Dado que me preguntan cómo vamos a trabajar en la semana", expresó Kudelka en conferencia de prensa, dejando en claro que más que una protesta se trata de un pedido lógico en función del desgaste físico que atraviesa su plantel.