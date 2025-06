Lionel Messi protagonizó un momento inédito en su carrera en la Selección

"Leo no iba a salir y al final salió cerca del final. Me dijo que era mejor que saliera él y entonces decidimos cambiarlo", explicó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador justificó así la decisión, que sorprendió a propios y extraños. “Lo bueno que siempre mostramos, con 10 y sin Messi, que seguimos buscando, no dando una pelota por perdida. Eso nos deja muy satisfechos”, añadió.