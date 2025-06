El fuerte cruce entre James Rodríguez y Lionel Messi durante el empate

La escena fue captada por la transmisión televisiva: mientras el astro argentino hablaba en tono serio, el exjugador del Real Madrid y del Bayern Múnich abría los ojos con gesto incrédulo y le respondía: “¿Por qué? Si yo no dije nada“. Pese a la negativa de James, Messi continuó visiblemente molesto y no dejó pasar la oportunidad de manifestar su enojo.

Messi 2.jpg James Rodríguez

Las quejas de James Rodríguez tras el partido

El trasfondo de este tenso intercambio parece estar en los dichos que el colombiano expresó nueve meses atrás, en una entrevista con el periodista Edu Aguirre para el programa español El Chiringuito. Allí, Rodríguez lanzó fuertes críticas contra el arbitraje del brasileño Rodolpho Toski en la final de la Copa América: "El árbitro influyó mucho, favoreció a Argentina. No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro. Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones".

Pero sus dichos no terminaron ahí. También cuestionó la transparencia del VAR: "Lo más raro es que todos los partidos han salido los audios del VAR y el de la final no. Eso es lo que digo, raro, curioso. Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no, algo pasa ahí raro".

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para el capitán argentino, quien esperó el reencuentro en cancha para hacerle saber a James que sus palabras no habían sido olvidadas. Si bien el cruce no pasó a mayores, dejó en claro que algunas cuentas pendientes trascienden los 90 minutos.