Los cinco jugadores de Boca que pueden ser vendidos tras el Mundial de Clubes

La participación de Boca en el Mundial de Clubes , que comenzará este lunes 16 de mayo en Estados Unidos, no solo representa un desafío deportivo de jerarquía internacional, sino también una vidriera inmejorable para los jugadores del plantel. Con un mercado de pases abierto y miradas puestas desde distintos puntos del mundo, son varios los futbolistas que podrían estar disputando sus últimos partidos con la camiseta azul y oro.

Kevin Zenón es otro jugador con chances concretas de emigrar. El zurdo santafesino empezó el año como titular pero su nivel fue decayendo. Desde fines de la temporada pasada hay equipos europeos que siguen su evolución, y según reveló TyC Sports, el Consejo de Fútbol no vería con malos ojos transferirlo si la oferta ronda los 15 millones de dólares, monto de su cláusula.}

Boca 2.jpg Marcos Rojo tendría los días contados en Boca

Los otros jugadores que se pueden ir de Boca

En el mismo lote se ubican Exequiel Zeballos y Brian Aguirre. El "Changuito", tras una dura recuperación por lesiones, aún no logró reencontrarse con su mejor versión. Hace pocos días rechazó una propuesta del fútbol emiratí, pero no se descarta que nuevas ofertas lleguen tras el certamen en EE.UU. Aguirre, por su parte, no tuvo la continuidad esperada tras su arribo a Boca por una cifra cercana a los 5 millones. Su futuro dependerá en buena parte de lo que ocurra en el torneo.

La lista de posibles partidas incluye también a jugadores de experiencia. Marcos Rojo, de 35 años, finaliza contrato en diciembre de 2025 y ya fue sondeado nuevamente por Inter Miami, equipo que lo buscó en 2023. Aunque físicamente terminó bien el semestre, aún no hay gestiones formales para extender su vínculo.