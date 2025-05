Luciana Elbusto contó cómo sería su vida si los chats con Brancatelli no hubieran aparecido

A diez días de que los comprometedores chats amorosos entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto salieran a la luz, la periodista fue interceptada por un notero del programa Puro Show de El Trece, donde habló del escándalo, y donde contó como seguiría la relación entre ambos en caso de que no hubiese sucedido la polémica.

Fue la propia protagonista la que confesó que mantuvo una historia de amor clandestina con Brancatelli durante cinco años y que llegó escandalosamente a su final porque sus mensajes privados aparecieron en los medios, si no hubiera seguido con el periodista.

En ese sentido, Elbusto dijo: “si los chats no se hubiesen filtrado, yo seguiría estando con él”, fueron las palabras que claramente hicieron mella en los medios de comunicación y se expandieron por las diferentes plataformas sociales.

Además, agregó: “No sé si estoy enamorada. Pero Diego es una persona que quiero y… yo nunca voy a dar detalles de lo nuestro, ya está todo claro”.

“Por qué pensas que uno se quiebra. Uno se quiebra por un montón de situaciones, de vergüenza por el lugar que estás ocupando, porque nadie quiso lastimar. Si lo pudiese haber evitado, lo hubiese evitado, lo intenté evitar”, para cerrar habló acerca de sus sensaciones como mujer en torno a la esposa del periodista.

Las primeras palabras de Elbusto sobre su relación con Brancatelli

“Siempre fui transparente, no tengo nada que ocultar y esta no va a ser la excepción”, aseguró Elbusto, marcando el tono de la entrevista. Según contó, la relación con el panelista y empresario nació en un ámbito estrictamente laboral: “Empezó como un gran compañerismo, de esos que no se dan todos los días”.

“Cuando pasás tantas horas al aire o produciendo, es inevitable conocerse más allá de lo profesional. Con Diego compartimos valores, miradas sobre muchas cosas, y eso te va acercando”, siguió.

La exposición generó una fuerte reacción en redes y en los medios, algo que Luciana decidió enfrentar de frente. “Se dijeron muchas cosas y me sentí muy juzgada. Mi postura fue el silencio, pero como trabajo de esto, me pareció que era el momento de responder”, explicó.