¿Lo echó a patadas? Cómo es la casa de Diego Brancatelli y Cecilia Insinga

La información que encendió la mecha fue difundida por el periodista Santiago Sposato, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) lanzó una fuerte versión: “El periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los ‘chats falsos’ no sonó creíble para la (ex) mujer”. Además, agregó que Brancatelli habría buscado refugio en un departamento prestado en la Ciudad de Buenos Aires.