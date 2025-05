La amante de Diego Brancatelli rompió el silencio y contó todo lo que pasó entre ellos

“Siempre fui transparente, no tengo nada que ocultar y esta no va a ser la excepción”, aseguró Elbusto, marcando el tono de la entrevista. Según contó, la relación con el panelista y empresario nació en un ámbito estrictamente laboral: “Empezó como un gran compañerismo, de esos que no se dan todos los días”.

“Cuando pasás tantas horas al aire o produciendo, es inevitable conocerse más allá de lo profesional. Con Diego compartimos valores, miradas sobre muchas cosas, y eso te va acercando”, siguió.

Los rumores sobre una posible relación entre ambos cobraron fuerza tras la filtración de chats privados. “No me molesta que se hable, pero me interesa que se diga la verdad. No estamos jugando a las escondidas con nadie. Lo que pasa entre nosotros es natural, maduro y desde un lugar de respeto”.

La exposición generó una fuerte reacción en redes y en los medios, algo que Luciana decidió enfrentar de frente. “Se dijeron muchas cosas y me sentí muy juzgada. Mi postura fue el silencio, pero como trabajo de esto, me pareció que era el momento de responder”, explicó.

Los chats inventados

image.png

La comunicadora aclaró que no hubo ningún tipo de chat comprometedor y que las capturas filtradas son falsas: “Las conversaciones filtradas no existieron. La causa judicial sigue y le van a hacer pericias a mi celular, con el estudio de Juan Pablo Fioribello. Quiero resguardar a todos”.

También reflexionó sobre cómo manejó la situación en medio del escándalo: “Quizás del otro lado estén enojados porque estoy hablando. Pero nadie quiere lastimar a nadie. Cada uno elige cómo y cuándo hablar”.

En el video publicado por Paparazzi, Luciana no ocultó su angustia frente al conflicto: “Sí, la pasé mal. Cuando me pongo nerviosa me río, es mi forma de ser. Esto me sobrepasó. Hay sentimientos, hay personas. Nadie quiere hacer daño, pero yo necesitaba decir esto”.