Paulo Dybala reveló cómo Leandro Paredes lo intenta convencer para jugar en Boca juntos

"Por no haber jugado en la Primera de Argentina, lo tengo en mente jugar. Pero no sé si va a pasar", confesó el cordobés de 31 años, hoy figura de la Roma, mientras se recupera de una lesión en el tendón semitendinoso izquierdo sufrida en marzo. “La puerta para volver a Argentina la dejo abierta, me encantaría”, añadió, dejando claro que el deseo existe, aunque su futuro aún es incierto.

"Mi viejo era fanático de Boca. Tuvo tres hijos. Los dos más grandes le salieron de River e Independiente. Yo era el más chico y me llevaba a ver a Boca. A los 10 años me fui a Instituto", relató con ternura. De hecho, fue en el club cordobés donde se forjó como profesional, disputando 40 partidos y convirtiendo 17 goles antes de partir a Europa. Aún recuerda con cariño aquel equipo que casi logra el ascenso en 2012: “Me quedó la espina”.

Más allá de sus orígenes, en su entorno cercano hay otro factor que lo acerca a la Ribera: su compañero en la Roma y amigo personal, Leandro Paredes. "Me presiona con Boca todos los días", reconoció entre risas. "Él en todas las entrevistas me mete en el medio. Le dije: 'boludo, pará un poco, me estás metiendo mucha presión'". A modo de anécdota, contó que hablaron sobre ver juntos a Boca en Miami durante el Mundial de Clubes: "Lea me pidió que me quede con él para ver a Boca con Benfica. Le dije que no sabía".

Paredes 2.jpg Paulo Dybala

Leandro Paredes quiere convencer a Dybala de ir juntos a Boca

Sin embargo, también fue él quien le aconsejó a Paredes no anticipar su regreso. “Le dije: hace seis meses decidimos quedarnos, no te vas a ir ahora. Aguantá, no te vayas todavía, quedate un año más, vamos al Mundial y después vemos”, expresó.

Dybala no oculta su nostalgia por el país: “Veo en Instagram fotos mías de chico, los hinchas me escriben. Nunca vi un partido de Boca en La Bombonera”. Ese deseo de pisar alguna vez el césped del mítico estadio como jugador parece intacto. Pero también reconoce la conexión emocional con Instituto: “Sé que los hinchas de Instituto quieren que esté, y tengo un cariño muy grande por el club. Haber llegado a Europa es gracias a ellos”.

Aunque no confirmó planes concretos, sus palabras despertaron ilusión entre los fanáticos. Si bien asegura que su presente está en Europa, deja entrever que no sería imposible un futuro en el fútbol argentino. “Me encantaría jugar en la Argentina. Lo pienso”, concluyó.