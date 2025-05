Qué fue de la vida del Panadero, a 10 años del escandaloso Boca - River del gas pimienta

"Yo me inmolé por Boca y no me arrepiento. Es lo mismo que sepa que van a entrar a robar a mi casa con mis hijos adentro y me quede de brazos cruzados sin hacer nada. El tiempo me fue dando la razón, pero ya está, ya pasó. Nunca quise hacerme famoso y siempre preferí resguardar a mi familia", declaró recientemente Napolitano en diálogo con TyC Sports, dejando claro que no tiene intenciones de cambiar su versión.