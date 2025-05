El video que publicó Boca en sus redes tras los insultos a Riquelme y la Comisión

Tras el triunfo, lejos de gestos de alivio o celebración, el técnico Mariano Herrón dejó claro que el equipo no atraviesa un buen momento. "Tenemos que mejorar de cara a futuro, sin dudas. Conseguimos pasar de fase y desde ahí tenemos que trabajar en el próximo día de entrenamiento. Entramos en un desorden que no me gusta", afirmó el DT interino, que, además, reconoció el clima hostil vivido en el estadio: "Entendemos el enojo, necesitamos trabajar para mejorar, pero se entiende que no se hayan ido conformes, por supuesto".

Herrón también reveló lo que le transmitió a sus jugadores antes de la tanda de penales: "Les dije que confíen, que vayan con la decisión firme. Iba a salir bien".

El video que compartió Boca tras los insultos

Mientras tanto, el domingo por la noche, Boca intentó revertir el malestar con un sugestivo posteo en sus redes sociales: "¡Nosotros alentamos!". Acompañaron la frase con un video de hinchas sonrientes, cantando y bailando en las tribunas, con la canción "Cielo de un solo color" de No Te Va Gustar como banda sonora. Una movida que, lejos de apagar el fuego, alimentó la controversia en redes.

"¿Boca posteó 'nosotros alentamos'? ¿En serio? Loco, no dividan más a la gente por el amor de Dios. No está bien que del club digan nosotros alentamos. Todos alentamos, muchas veces nos enojamos. Todos alentamos, no dividan, no sean talibanes a causa de mala gestión. Listo. Todos alentamos. A veces alentamos, a veces puteamos", expresó sin filtros Mario Pergolini desde Vorterix, reflejando el sentimiento de muchos hinchas.