Cómo le fue a Julio Vaccari en los clásicos desde que es DT de Independiente

Será un nuevo clásico para el Rojo en esta temporada, pero con el agregado picante de la eliminación directa. Y, fiel a su estilo, Julio Vaccari no evitó encender la previa. En conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre si mantenía la postura de que Boca es uno de los candidatos al título. Su respuesta no dejó dudas ni espacio para la diplomacia: "Siempre van a ser candidatos. Boca tiene una sola competencia, por lo tanto, es hoy más candidato que en el momento en el que lo dije".

El entrenador del Rojo, sin embargo, mantuvo la prudencia a la hora de referirse a la eliminación de Racing, que cayó sorpresivamente ante Platense. "Hoy venía en el colectivo y se sentaron adelante algunos dirigentes. Me preguntaron qué partido había visto ayer (sábado). No vi ninguno", lanzó, evitando polémicas cruzadas y dejando en claro que su foco está únicamente en su equipo. "Tengo que mirar las situaciones de Independiente, dónde sacar ventaja. También vi videos de individualidades de unos 30 minutos para ver cómo emparejar el partido. Yo no me proyecto nada", aclaró.

Vaccari 2.jpg Julio Vaccari

Cómo le está yendo a Independiente en La Bombonera

Además, Independiente lleva casi ocho años sin perder en La Bombonera, dato que refuerza la confianza. La última caída fue en el 2016/17, cuando el Xeneize lo goleó 3-0. Desde entonces, cosechó tres empates consecutivos en ese estadio.

En la previa, Santiago Montiel, una de las figuras del Rojo, también anticipó el clima especial que tendrá el cruce: "Siempre trabajamos para que nos salga todo bien. Hoy levantamos y estamos muy contentos. Sabemos que es muy difícil ir a jugar a La Bombonera, una cancha tan mítica con un equipo de tanta jerarquía. Estamos ilusionados, pero sabemos que no va a ser fácil".

El duelo, que aún no tiene día ni horario confirmados, se disputaría entre el lunes 19 o el martes 20 de mayo en el estadio de Boca, dado que el fin de semana no habrá actividad por las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires.