Carlos Palacios reveló lo que viene viviendo en Boca en este polémico momento

Instalado en Buenos Aires desde principios de año, el volante ofensivo chileno reconoció que encontró en Boca un lugar donde se siente valorado y contenido, tanto dentro como fuera de la cancha. “Estoy feliz, tranquilo. He tenido una adaptación muy buena, se me hizo fácil. Los compañeros y la gente del club me han hecho sentir importante desde el primer día. Espero que podamos salir campeones”, expresó con entusiasmo el futbolista, que se ha ganado el cariño de los hinchas a base de buenos rendimientos.

Carlos Palacios, que aprovechó la estadía de Colo-Colo en Casa Amarilla antes de su partido ante Racing por la Copa Libertadores para reencontrarse con viejos compañeros, profundizó sobre cómo fue su adaptación al fútbol argentino: “Siento que encontré un lugar súper sano. Se me trató bien desde el primer día. Tanto en el club como afuera. Me han mostrado cariño y hasta admiración por mí, no sé por qué”, confesó, dejando en evidencia la sorpresa que le genera la recepción que ha tenido.

Pero más allá del presente, el ex Colo-Colo se permitió reflexionar sobre cómo cambió su manera de encarar el fútbol y la vida.

Carlos Palacios 2.jpg Carlos Palacios

Carlos Palacios habló sobre la presión de jugar en Boca

“Antes la presión la llevaba, ahora salgo a disfrutar. Antes de entrar a la cancha me digo que le gané a la vida... Yo entro a jugar a la pelota, Dios me dio un don, un privilegio. Siento que a veces no razono en el lugar y momento donde estoy. Entro al estadio y siento que estoy jugando con mis amigos, en el barrio. Eso me ayuda un montón en ese sentido. Me pasó en Colo Colo. En Brasil no me pasaba, me presionaba yo mismo. Ahora, ponerme la camiseta de Boca... es algo que no tiene explicación ni dimensión”, reconoció.

En medio de este presente, el chileno no ocultó su expectativa de cara al duelo clave contra Independiente, que se jugará en La Bombonera por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. “Tenemos un partido cerca que espero podamos ganar y después salir campeones”, aseguró Palacios, con la confianza de quien siente que el grupo está preparado para pelear por el título.