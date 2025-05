El papa León XIV recibió a Sinner en el Vaticano: la pregunta por su partido ante Francisco Cerúndolo

Jannik Sinner jugó el martes ante el tenista argentino y el sumo pontífice no dudó en preguntar por el resultado.

image.png Sinner le regaló una raqueta de tenis al papa y bromeó sobre jugar con él.

Cómo fue el encuentro entre Sinner y el papa en el Vaticano

Durante el encuentro, el papa le preguntó sobre el resultado del partido ante el argentino Francisco Cerúndolo en el día de ayer. "Lo conseguimos", respondió el tenista italiano. En un ambiente cordial, Sinner desafió al papa para jugar con unas raquetas que le regaló: "Si quiere, jugamos un poco". "Aquí no", le respondió el papa de manera divertida y mostrando que podrían romper cosas.

Esta audiencia coincidió que hace dos días atrás, el papa en una conferencia de prensa fue consultado si podría participar en un partido de "tenis benéfico". "Buena idea, siempre y cuando no traigas a Sinner", respondió entre risas, ya que el apellido del italiano hace referencia a su apellido que significa "pecador".

image.png El encuentro entre Jannik Sinner y el papa León XIV.

Luego de estas declaraciones, le preguntaron a Sinner sobre las palabras de León XIV. "¿Jugar con el papa? No me metan en líos...", lanzó tras su victoria ante el neerlandés Jesper De Jong con la que certificó el pase a octavos. Posteriormente, al reunirse con León XIV, el italiano expresó: "He oído que jugaba cuando era niño y, para nosotros los tenistas, es algo muy bueno saber que al Papa le gusta nuestro deporte. Para el futuro, ya veremos". Antes de despedirse, el jugador expresó su gratitud por visitar la Santa Sede y conocer al peruano-estadounidense Prevost.

Qué ocurrió en el partido que consultó el papa ante Cerúndolo

En uno de los partidos más esperados para el tenis argentino este año, Francisco Cerúndolo cayó ante Jannik Sinner, el número uno del mundo, quien luego de una sanción volvió al circuito en el Masters 1000 de Roma.

Después de varias horas de postergación por lluvia, el duelo comenzó pasadas las 14: 20 de nuestro país, en la noche romana. En 2:16 de partido el local se impuso 7-6 (2) y 6-3, en un partido que tuvo momentos de muy buen juego.

"Él (por Cerúndolo) es un gran competidor, fue un gran desafío para mi, sobre todo en este momento. Tuve que ser muy cuidadoso, incluso estando 5 a 1 arriba en el segundo set. Estoy muy contento por el resultado, fue un día largo y la gente respondió", declaró el italiano después del partido.