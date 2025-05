Tomás, el hijo del Pocho Lavezzi, debutó en Unión por la Copa Sudamericana

Tomás, el hijo del Pocho Lavezzi, logró lo que para muchos es solo un sueño, debutar en primera. Y su padre no pudo evitar emocionarse.

La noche del martes fue especial en el estadio 15 de Abril. Unión de Santa Fe no solo se jugaba la clasificación en la Copa Sudamericana ante Mushuc Runa, sino que también fue testigo de un debut que quedará grabado en la memoria de la familia Lavezzi. Tomás, el hijo del Pocho Lavezzi , tuvo sus primeros minutos como profesional en el cierre del partido, en medio de una jornada agridulce que terminó con eliminación para el Tatengue.

En las gradas, siguiendo cada movimiento con una mezcla de emoción y orgullo, estaba su padre, Ezequiel Lavezzi, acompañado de su pareja y su bebé. Las cámaras no tardaron en captarlo al momento del ingreso de su hijo, con una mirada atenta y visiblemente conmovido.

“Muy contento, es el momento que soñé de chico. Me preparé toda la vida para esto. Agradecido con (Leonardo) Madelón”, declaró Tomás al finalizar el encuentro en diálogo con ESPN. Además, no ocultó la importancia de tener a su padre en la tribuna: “La verdad que sí”, respondió al ser consultado sobre si fue especial que el Pocho haya estado allí. “Sabe que me esforcé mucho para esto. Está contento y seguramente, muy orgulloso”, agregó con una sonrisa tímida.

Embed "ME PREPARÉ TODA LA VIDA PARA ESTO" las palabras de Tomás Lavezzi, el hijo del Pocho, tras debutar en Primera con los colores de Unión por CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/BdEOH4Spdf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2025

El gran momento de Tomás Lavezzi

Tomás Lavezzi nació el 1 de enero de 2006 en Rosario, cuando su padre aún jugaba en San Lorenzo, y comenzó su formación futbolística en Rosario Central, club del cual su familia es fanática. En 2022, decidió continuar su carrera en las divisiones inferiores de Unión, donde fue escalando hasta llegar a este primer gran paso en la Primera División. Este año ya sumó 268 minutos entre la cuarta y la Reserva, mostrando una evolución constante que le valió la confianza de Madelón.

Al igual que su padre, Tomás deslumbra con su técnica y versatilidad. Puede desempeñarse como volante ofensivo, extremo o enganche, siempre abocado al frente de ataque. Su ingreso, aunque breve, dejó algunos gestos técnicos que despertaron expectativa en la hinchada tatengue, que pese a la derrota, celebró el debut del joven.