El Pocho Lavezzi reapareció en redes sociales en medio de los rumores de internación

Fue el periodista Matías Vázquez quién contó los detalles en Socios del Espectáculo: "Hay gente muy cercana al Pocho que me lo ha confirmado, que me dicen que habría viajado para internarse. El mensaje es: está en Suiza de forma voluntaria para tratar nuevamente adicciones. Esto significa también, que con lo que explotó esta semana con ese mensaje que puso en jaque su relación con Guadalupe Tauro, él lo que quiere evitar es un conflicto familiar", sostuvo el comunicador.

Desde entonces no se tenían novedades del ex futbolista de la Selección Nacional, hasta que este fin de semana reapareció en redes sociales. El Pocho compartió varias fotografías en sus historias de Instagram, mostrándose bastante relajado disfrutando del buen clima y de una vista inmejorable.

image.png El posteo del Pocho Lavezzi.

Aunque no detalló específicamente dónde se encuentra, aprovechó sus posteos para enviar un mensaje de amor. En otra de las historias, puso el famoso tema "Solo por un beso", de Los Totora, esto en medio de una crisis que estaría atravesando con su pareja, Guadalupe.

La pareja recientemente le dio la bienvenida a su primer bebé y se veían muy enamorados, pero todo se puso en jaque cuando la ex pareja de Ezequiel difundió un chat que lo comprometía, ya que mostraba cómo le escribía incluso cuando su mujer estaba transitando el embarazo, lo que desató una nueva polémica en redes sociales.

El descargo de la ex del Pocho Lavezzi

Natalia Borges, separada desde el año 2022 del Pocho Lavezzi, generó un escándalo este fin de semana al compartir en sus redes sociales una captura de chat que dejó en evidencia al ex jugador de fútbol, en el que pretendería retomar el vínculo.

image.png

Lo sorprendente es que hace apenas tres meses que Lavezzi se convirtió en padre nuevamente con su actual pareja, Guadalupe Tauro. Esto generó opiniones divididas sobre el accionar de la modelo brasileña, quien a raíz de los mensajes que recibió, hizo en la tarde de este domingo un descargo desde su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos los que me están escribiendo mensajes muy lindos. Yo decidí hacer eso porque, de verdad, le esperé un montón para hacerlo, porque eso pasaba mucho tiempo", comenzó explicando sobre los mensajes comprometedores que el ex jugador de fútbol le enviaba.

Por otra parte, se refirió al momento que estaba viviendo con su actual pareja, en la dulce espera de su bebé Vittorio: "Estaba embarazada, así que yo respeto a las mujeres, aunque no me respetaron. Yo soy una mujer de verdad, digo siempre la verdad. Me sentía como una boluda en participar de todo eso y no ponerlo acá".