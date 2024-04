Por qué razón poco "glamorosa" el Pocho Lavezzi tuvo que viajar a New York

Y sorprendentemente, en las últimas horas salió a la luz que el Pocho hizo un viaje relámpago a Nueva York. El motivo de su arribo a Estados Unidos es para desalojar a su ex, Natalia Borges , y poder recuperar su departamento que está tasado en 25 millones de dólares. “En medio de su situación preocupante de salud, el ex futbolista decidió viajar a Nueva York con un objetivo claro: quedarse con su departamento que hoy en día vive Natalia Borges”, comenzó diciendo el periodista Juan Etchegoyen en su envío de Mitre Live.

Lavezzi 2.jpg Pocho Lavezzi

Ampliando detalles de este polémico escenario, el periodista sacó a la luz un escándalo que Lavezzi buscaba mantener en secreto. Harto de que la Justicia no haya podido solucionar el problema, el ex futbolista intentará dejarla en la calle por sus propios medios. ¿Buscará hacer justicia por mano propia?

El enojo del Pocho Lavezzi con su ex

“Pregunté si él planea desalojarla por su lado y me dijeron que si, que lo que no pudo hacer la Justicia pensaba hacerlo él. El departamento es espectacular. Yo te lo he mostrado en este programa”, aseveró Juan Etchegoyen acerca de las intenciones del Pocho Lavezzi en relación a este particular viaje que realizó a New York.

Contando más detalles de esta disputa entre la ex pareja, el bien por el cual pelea Lavezzi tiene un altísimo valor de mercado y se encuentra en una de las zonas más top de una de las principales ciudades de los Estados Unidos: “El edificio donde tiene su propiedad Lavezzi es un edificio histórico de más de 25 millones de dólares, tengo la dirección y todo”.

Lavezzi.jpg

Sin poder dejar atrás el polémico pasado que vivió con su ex, Ezequiel está decidido a ir por todo: “El Pocho no le perdona a Borges haberlo denunciado por violencia de género me decían, tampoco le gustó que hable de más cuando estaba internado y volvió por todo a Estados Unidos”.

Sólo resta saber cómo finalizará este nuevo capítulo en la escandalosa vida del ex futbolista. Si logra concretar su objetivo en términos pacíficos o si suma una nueva jornada turbulenta a su prontuario.