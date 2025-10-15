Se le cierra una puerta a Franco Colapinto: la escudería que anunció a sus pilotos para 2026

A falta de algunas carreras para terminar la temporada, el mercado de pilotos comienza a moverse en la Fórmula 1.

El equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 anunció este miércoles la renovación de George Russell y Kimi Antonelli hasta finales de 2026, confirmando así la dupla que representará al equipo en la próxima temporada. Así, Franco Colapinto tendría menos oportunidades la próxima temporada.

Un cambio de pilotos en la escudería alemana hubiera causado un revuelo en el mercado. Por ejemplo, si Verstappen se sumaba a Mercedes, Red Bull tenía previsto llevar a Alex Albon de nuevo a sus filas, lo que hubiera abierto una nueva oportunidad para el argentino en Williams.

La escudería alemana puso fin a semanas de especulaciones y aseguró la continuidad de sus pilotos formados en el programa de jóvenes talentos de Brackley, de cara a una nueva era técnica en la categoría.

verstappen pole.jpg

“Russell y Antonelli han demostrado ser una pareja fuerte y estamos emocionados de continuar nuestro viaje juntos. Confirmar nuestra alineación fue siempre una cuestión de cuándo, no de si”, señaló Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes.

El dirigente austríaco explicó que la escudería prefirió tomarse su tiempo para manejar las negociaciones “de manera adecuada” y garantizar que todas las partes quedaran conformes.

Para Russell, que afrontará su quinta temporada con Mercedes, la renovación simboliza la consolidación de una relación que comenzó en 2017, cuando ingresó al programa de desarrollo del equipo.

“El año que viene será el décimo desde que firmé con Mercedes. Ha sido una colaboración larga y exitosa, y estoy deseando ver lo que viene, sobre todo con los grandes cambios reglamentarios de 2026”, expresó el piloto británico, que este año ya sumó dos victorias, incluida la del Gran Premio de Singapur.

jorge-russell-LM.jpg Russell será piloto de Mercedes en la temporada 2022 de la Fórmula 1

Por su parte, Kimi Antonelli, de apenas 19 años, continuará su proceso de crecimiento tras debutar en la F1 esta temporada. El italiano, que hizo historia al convertirse en el piloto más joven en lograr una pole position en una sprint en Miami, se mostró agradecido por la confianza del equipo.

“He aprendido mucho en mi primera temporada, tanto en los buenos como en los malos momentos. Quiero dar las gracias a Toto y a todos en Brackley y Brixworth por su apoyo y fe en mí”, sostuvo Antonelli.

Con esta confirmación, Mercedes pone punto final a los rumores que vinculaban a pilotos como Max Verstappen con la escudería alemana, dejando prácticamente cerrado el mercado de pilotos de cara a 2026.

Solo quedan asientos disponibles en Red Bull, Alpine y Racing Bulls, mientras el equipo de Wolff centra su atención en las últimas seis carreras del año, donde pelea con Ferrari y Red Bull por el segundo puesto en el Mundial de Constructores.

¿Cuáles son los asientos libres en la Fórmula 1?

Aun así, todavía quedan algunas butacas sin dueño para 2026, donde una de ellas es en Red Bull para acompañar a Max Verstappen. A esto se le suman las dos de RB (Visa Cash App RB) y el segundo asiento de Alpine, donde la expectativa gira en torno al futuro de Colapinto. El piloto argentino, actualmente parte del equipo francés, podría mantener su lugar junto a Pierre Gasly, quien renovó su vínculo hasta 2028.

Por otro lado, el resto de las escuderías ya tiene sus alineaciones prácticamente cerradas: McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz y Haas con Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Colapinto-Alpine-Singapur-Portada

Además, lo que hoy se conoce como Sauber pasará al control de Audi, por lo que el nombre del equipo cambiará, pero seguirá con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. A las escuderías ya conocidas se sumó Cadillac, que contará con los pilotos Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.