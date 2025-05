Un referente del Real Madrid opinó sobre la posible llegada de Mastantuono

Franco Mastantuono no deja de sorprender. A sus apenas 17 años, el juvenil surgido de las inferiores de River Plate no solo se consolidó como una pieza clave en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, sino que se convirtió en el centro de elogios internacionales, incluso de figuras consagradas como Jorge Valdano, histórico referente del Real Madrid .

La actuación destacada de Mastantuono en el último Superclásico, donde anotó el gol que lo convirtió en el jugador más joven en marcar en este enfrentamiento, disparó una ola de comentarios positivos en el mundo del fútbol. "Me gusta Mastantuono, como Mac Allister, como Enzo, en esa zona hay jugadores con criterio y sentido estratégico", aseguró Valdano en diálogo con el youtuber tucumano Rodrigo Rea, dejando en claro la alta consideración que tiene por el mediocampista riverplatense.

Jorge Valdano postuló a Franco Mastantuono al Real Madrid

Valdano, campeón del mundo en México 86 y quien fue jugador, entrenador y manager del Real Madrid, fue consultado sobre los rumores que vinculan al joven argentino con el club merengue. Aunque se mostró cauto, no escatimó en halagos: "No tengo ni idea si el interés que hablan los medios es real, pero es un jugador que tiene una calidad superior, el Real Madrid necesita mediocampistas, entre otras cosas, No hay que olvidar de que Argentina junto con España tiene los mejores mediocampistas del mundo en este momento así que ahí puede haber un foco de atención".