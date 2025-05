Un referente de Independiente reveló qué sentiría si Gabriel Milito va a Boca

Milito, de destacada trayectoria como futbolista en el Rojo y con experiencia en el banco de Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata, figura como uno de los principales apuntados por el Consejo de Fútbol. No obstante, hay una arista que podría alejarlo de Boca: su deseo público de algún día presidir Independiente. “No me creo con derecho a invalidar a nadie para ser presidente, a él personalmente no lo conozco. No me dolería si Gabriel Milito dirige a Boca, lo vería como un acto profesional”, expresó el actual presidente de Independiente, Néstor Grindetti, en diálogo con radio La Red.