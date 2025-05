La durísima frase de Julio Vaccari tras el pésimo partido de Independiente

Independiente sufrió un duro traspié en su visita a Atlético Tucumán y no solo perdió la chance de quedar como líder de la Zona B del Torneo Apertura, sino que dejó una imagen preocupante que generó malestar puertas adentro. El equipo dirigido por Julio Vaccari cayó por 2-0 y mostró una de sus versiones más deslucidas desde la llegada del entrenador. La bronca del DT no tardó en evidenciarse durante la conferencia de prensa, donde no solo hizo una fuerte autocrítica futbolística, sino que también apuntó con dureza ante una consulta sobre el mercado de pases.

El desgaste físico también empieza a jugar un papel determinante en el rendimiento. Independiente afrontó seis partidos en apenas 18 días, con lesiones sensibles como las de Gabriel Ávalos y Pablo Galdames, y un plantel corto que empieza a evidenciar el cansancio. Con partidos clave en el horizonte, como los cruces frente a Rosario Central y Boston River por Copa Sudamericana, la preocupación crece. “Hay posiciones donde nosotros tenemos recambio. Si tengo la preocupación en las posiciones donde estamos justos y es ahí donde me preocupa esta seguidilla. Hay que llegar a los partidos decisivos con todos los futbolistas al 100%”, advirtió.

Julio Vaccari 2.jpg Julio Vaccari

Julio Vaccari furioso en medio de los rumores de salida de futbolistas

La tensión del momento se trasladó también al plano dirigencial. Durante la rueda de prensa, Vaccari fue consultado por los rumores que vinculan a Felipe Loyola con el Bayern Múnich y su posible salida en el próximo mercado. Su respuesta fue tajante: "Te voy a aclarar algo. A mí nadie me dijo nada de ninguno de los futbolistas que están. Y, las veces que me hablaron para ver de algún futbolista, les digo que no estoy capacitado ni tengo ganas. Además, sería una falta de respeto que están jugando en este plantel".

Molesto con las especulaciones, el técnico redobló la apuesta: "A mí nadie me dijo nada. De todo lo demás... Es todo mentira. Que yo haya visto, que yo haya dicho, que yo haya mirado, que yo haya recomendado a un futbolista... Es todo mentira. Claramente sería una falta de respeto a los futbolistas que están hoy y están dejando la vida por una causa".

Sobre Loyola en particular, fue breve pero contundente: "No lo sé, yo, Julio Vaccari, no estoy al tanto y nadie me mencionó absolutamente nada de ninguno de mis futbolistas".