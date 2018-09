“Lo que preocupa no es el doctorado que le dieron, si no las razones expuestas por un órgano que se supone debe ser ejemplo en la formación académica y en valores de los argentinos", indicó el edil. Y agregó: "No podemos entronar a un condenado por corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos porque usó su puesto de poder para engañar a los ciudadanos”.

“Algunos creen tener el poder para deslegitimar a la Justicia de Brasil. Creo que deberían tener un poco de humildad y dejar sus ambiciones personales de lado y saber que son parte de una sociedad que le dice no a la corrupción”, cuestionó el concejal.

“Me refiero puntualmente al hermano de Omar Gutiérrez, Pablo, quien sabemos tiene mucha influencia en las decisiones que toma el gobernador. Sería bueno que para disipar dudas, Omar se manifieste y diga si en Neuquén también nos gobierna la corrupción estructural de la que Lula es fiel reflejo”, indicó Sánchez.

Y enfatizó: “Espero que el hermano asesor no esté pensando en un título de doctora para Cristina Kirchner”.

“Esto de querer candidatear a corruptos que no pueden justificar sus patrimonios y que se valieron del populismo y de la confianza de los ciudadanos para enriquecerse lo vimos en Brasil y lo vemos en Argentina. No van a volver porque la gente honesta sabe que detrás de la demagogia y el populismo están su necesidad de robar, por más títulos universitarios, reales o no, que les quieran dar”, puntualizó el representante de Cambiemos.

LEÉ MÁS

La UNCo distinguió a Lula Da Silva con el Doctor Honoris Causa