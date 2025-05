Caos lleva su hamburguesa patagónica al Burger Fest de Perú

Caos fue invitada como parte del selecto grupo de marcas latinoamericanas que cruzan fronteras para mostrar qué está pasando en la escena burger de sus países. En esta edición especial —que suma propuestas de Colombia, México y Uruguay, además de Perú—, Argentina dirá presente con dos representantes: Caos y The Foodtruck Store.

IMG_8504.JPG Agustín y su deliciosa "Fucking Caos", hamburgesa creada para ir a competir a Perú

“Nos invitaron el 21 de marzo a participar de esta octava edición del Burger Fest, que este año tiene algo particular: decidieron sumar proyectos del extranjero. Cuando nos confirmaron fue una voladura de cabeza. No lo podíamos creer”, cuenta Agustín Furlán, creador de Caos. “Todavía no caemos del todo. En menos de tres años de vida ya estar parados en un evento internacional... es muy fuerte. Es fruto del laburo que hacemos todos los días”.

¿Qué tiene la hamburguesa fucking Caos?

Para la ocasión, Caos diseñó una hamburguesa inédita: la Fucking Caos. Se trata de una receta poderosa, con pan artesanal, doble carne smash, cheddar derretido, cebolla crispy y la nueva salsa BSS (barbacoa, sriracha y syrup), que combina dulzor, ahumado y picante en cada bocado.

“La pensamos especialmente para el festival”, dice Agustín. “Queríamos una burger que diga quiénes somos: caótica, intensa y con identidad. La BSS va a salir pronto en nuestra carta, pero en Lima va a tener su debut. Es una salsa muy nuestra: dulce, con un picor suave y un fondo que persiste. El cierre perfecto”.

Caos Viaja al Burger Fest de Perú.mp4

Además de la competencia hamburguesera, el festival en Perú promete una jornada intensa con música en vivo (Mi amigo Invencible de neustor país como banda invitada), lucha libre, matrimonios simbólicos con hamburguesas y —como ya es costumbre— filas interminables frente a los puestos más codiciados.

Día de la Hamburguesa: sliders, birra y cheddar en el aire

Mientras una parte del equipo se prepara para viajar a Lima, en Cipolletti también hay festejo asegurado. Este miércoles 28 de mayo, por el Día Internacional de la Hamburguesa, Caos propone una noche especial en su local: venta de sliders a $4000, regalitos sorpresa y un menú que combina lo simple y lo inolvidable.

IMG_6264.jpg Para festejar el día internacional de la hamburguesa, sliders a 4 mil pesos. Medallones de 120 gramos, smash, queso y pan, lo rico muchas veces es sencillo.

“Este año decidimos volver a las raíces”, explica Agustín. “Vamos a hacer sliders simples, carne y queso. Nada más. Amor en estado puro. Es una hamburguesita un poco más chica en tamaño, pero con el mismo gramaje de carne de siempre: 120 gramos. Es para que te puedas clavar dos o tres y quedarte feliz”.

La experiencia se completa con birra tirada de @crafterbrewery y las infaltables papas fritas que la rompen. Solo habrá consumo en local y para llevar; sin delivery ni envíos por apps.

“Queremos que sea una fiesta”, dice Agustín. “Que la gente venga, se siente, brinde y disfrute. Y que podamos celebrar todos juntos este camino que venimos haciendo”.