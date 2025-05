Semana de la Hamburguesa en Neuquén: ¿Qué locales se suman a la iniciativa?

Se premiarán las categorías "Mejor Hamburguesa", "Mejor Hamburguesa Veggie" y "Mejor Hamburguesa sin Gluten". Para motivar a las personas a participar de la elección, se realizará un sorteo entre los votantes.

Cayol destacó que la iniciativa surge en el marco del programa de Desarrollo y Diversificación de Productos Turísticos, en un trabajo conjunto con la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG).

Por otro lado, aseguró que el objetivo del evento promocionar la gastronomía de toda la ciudad y fortalecer tanto el centro, como el paseo costero y el oeste.

El presidente de la AEGH, Joaquín García González, expresó su contento con la medida y señaló que cada año se suman mas comercios y personas a formar parte. Aseguró que este año participan al rededor de 29 locales con distintas modalidades: salón, delivery y take away. "La gastronomía de Neuquén es fuerte y hay que darle difusión”, afirmó.

Por otro lado, remarcó que a partir de los distintos eventos de la línea Confluencia que se fueron realizando en los últimos tiempos, se va sumando más gente y surge la necesidad de difundir para que no solo el turista, sino también la sociedad, conozcan la gastronomía neuquina.

Además del concurso para premiar a las mejores hamburguesas de la ciudad, también habrá diferentes actividades que invitan al público a participar de la experiencia.

A través de pistas compartidas en Instagram, los neuquinos que se animen a jugar a la búsqueda del tesoro tienen que intentar encontrar los vouchers escondidos. Quienes consigan encontrarlos, los podrán canjear por hamburguesas gratis; promociones, sorteos, premios y más.

Las hamburgueserías que participan de la tercera edición

A través del Burger Map, los interesados tendrán acceso a un mapa interactivo en el que podrán visualizar todos los establecimientos adheridos.

Algunos de los locales ofrecen combos: Blest hamburguesa en combo con una pinta, Casa León combo con bebida, De La Ribera Resto combo con una cerveza, JK Burgerstore combo con papas y bebida, Reymon y Reymon Grill ambos brindan combo con una pinta y 44 Resto Bar combo con jarra de bebida y papas.

Otros comercios, optan por brindar un porcentaje de descuento en la compra: Bier Baron entre un 10 y un 15 por ciento de descuento; Mc Fly, Sawara y Willi Kuk 10% de descuento; Salvaje Burger, Blinky Burger y Oso Burgers 15% off; Borken, Encanto Patagónico, Flamas Burger Co, Hopfen, Morelia y Oliver Bar 20% de descuento; Costa Brava y Novak 30% de descuento; Alta Burger 35%; y La Casa de la Hamburguesa 50% de descuento.

Por otro lado, Consigna participa con un 50% off en la segunda unidad, mientras que We Are ofrece 3x2 y 10% de descuento.

Además de las clásicas hamburguesas de carne, hay opciones vegetarianas para que nadie se quede afuera. Los comercios que ofrecen opciones veggies son: Bier Baron, Casa León, Flamas Burger Co, Novak, Oso Burgers, Willi Kuk y Blinky Burger.