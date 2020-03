“Llegamos a Cipolletti y alquilamos el predio por un mes. Teníamos pensado hacer cuatro fines de semana y seguir viaje hacia Añelo, pero no podemos movernos, ni brindar el show. Nací y me crié en el circo y nunca vivimos algo parecido, es gravísimo y no sabemos cómo vamos a continuar”, relató a LM Cipolletti el propietario del circo, Daniel Molina.

Informó que en el circo está integrado por 10 familias, alrededor de 45 personas. Todos son artistas.

“Muchos vecinos nos traen comida, nos ofrecen ayuda, e incluso una panadería nos llamó para que busquemos pan y facturas gratis, para repartir con todos los artistas. Nunca vivimos algo así, sólo en 2009 con la gripe A, pero que ni siquiera hubo cuarentena. Contamos con una pequeña reserva de recursos, pero cuando se termine no sabemos qué va a pasar, Nosotros tenemos gastos diarios que no podemos solventar porque vivimos el día a día, con la recaudación de cada función”, expresó.

circo

Agregó que el alquiler del predio se pagó por adelantado por el plazo de un mes, y se vence esta semana. No pueden comunicarse con la inmobiliaria para ver cómo continuar.

“Esto nos afecta a todos y queremos creer en la buena voluntad de la gente y en que no nos van a desalojar. Nosotros no podemos movernos hasta que esto no termine, y la realidad es que no sabemos realmente cuándo volverá todo la normalidad. Yo creo que, hasta que no exista y llegue una vacuna, la gente no va a querer concurrir a los espectáculos masivos. Va a estar difícil la situación”, añadió el propietario de la carpa.

Los vecinos que advirtieron la dura situación de los cirqueros iniciaron una campaña a través de las redes sociales para ayudar con alimentos y elementos de higiene. Pueden llevarlos hasta el predio ubicado en Mariano Moreno y San Luis.

“Por suerte nos quedamos en Cipolletti, en un lugar donde el Municipio nos atendió, los vecinos nos ayudan, y contamos con todos los servicios. Esperamos que todo pase rápido, porque nos espera un largo camino de ahora en más”, dijo Molina.

