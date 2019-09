La medida sobre todo la padecen las empresas no integradas. Se trata de las que no tienen refinerías propias y por lo tanto no pueden amortiguar en la comercialización de productos derivados parte de lo que dejan percibir por los valores a la baja que les impuso el gobierno nacional para su crudo.

El decreto 566/19 estableció un techo de u$s 59 para el barril de Brent en Argentina, pero con una cotización de $45,19 para el dólar al que deben liquidarse. Es decir, fijó un límite al precio internacional dentro del país y fijó un dólar petrolero.

Así Nación buscó frenar un aumento de naftas luego de las PASO: trató de trasladar en una suba de combustibles el costo del transporte en artículos de la canasta básica.

La semana pasada, flexibilizó esa restricción al sector petrolero y con un subsidio llevó a 50 pesos por cada dólar de un barril comercializado.

Este lunes el incremento internacional del precio del Brent (los u$s 62,2) implican una brecha, en los papeles, de 12 dólares por cada barril. Pero en rigor es más amplia.

Es así: cada barril de Brent en el mundo, calculado en pesos, implica al precio de hoy unos $3621 (los u$s62,2 por cada barril con una cotización oficial de $58 para la divisa estadounidense en Argentina).

En el mercado argentino, la cuenta, en pesos, da un barril que se puede vender a $2950 (los 59 dólares que marcan el techo impuesto por el decreto nacional, liquidados a la cotización de un dólar para el sector de $50). Luego de las últimas medidas de la semana pasada, el precio de venta real, tomando el dólar oficial, es de unos 50 dólares.

Sin embargo, puesto en el mercado interno, un barril tiene entre cinco y seis dólares más de descuento, dejando a algunos proyectos de shale oil al borde de la capacidad de recupero de la inversión, según argumentan en las empresas.

Así, la brecha real entre el barril local y el internacional es superior a los 15 dólares. Es lo que ocurre a la hora de comparar la producción de formaciones como Permian en Estados Unidos y lo que sucede con el shale oil de Vaca Muerta, al menos, por los 90 días en los que regirá el decreto.

Sin hoja de ruta rumbo al día 91