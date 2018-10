En Brasil, un actor porno fue elegido diputado

Frota tiene 53 años y, además de haber trabajado como actor porno, también es conocido por su participación en varias telenovelas brasileñas y reality shows.

Pero lo más sorprendente es el hecho de que pertenece al Partido Social Liberal (PSL), presidido por el ex militar Bolsonaro, el candidato más polémico de las elecciones brasileñas por sus declaraciones homófobas, misóginas y racistas, así como por defender a ultranza la familia tradicional, Dios y el porte de armas. “Un soldado escogido por Bolsonaro”, así se define el controvertido actor en las redes sociales, donde abundan sus comentarios de apoyo al candidato ultraderechista.

Poco después de los comicios del domingo, su hijo, de 18 años, sorprendió en Twitter con sus declaraciones: “Soy hijo de un ex actor porno, ex adicto a la cocaína, que defiende a la familia pero quería mi aborto. Cómo se convirtió en actual diputado federal de San Pablo no lo sé”. Frota no tardó en responderle a su hijo: “El porno vino cuando tenías cuatro años de edad y, no sé si sabés, pero con el dinero del porno también te beneficiaste y comiste, bebiste y te vestiste”. También le recuerda que fue concebido en un cuarto de hotel en Brasilia tras conocer a su madre esa misma noche. Luego de eso, lo bloqueó.

Pero la vida del ahora diputado fue más allá de las pantallas: también es conocido por su relación con el deporte ya que practica jiu-jitsu brasileño (arte marcial) desde 1990 y en 2010 se convirtió en la cara del proyecto Sao Paulo para atraer a los niños al deporte.

Por otro lado, y siendo una carga más para sus espaldas, Frota podría terminar en prisión si no regulariza una situación personal. Es que debe 60.000 reales de la pensión de su hijo. La causa comenzó con una deuda de 9176,24 reales, a los que se le fueron añadiendo intereses hasta llegar a la suma actual. Por esto, Alexandre aún no fue diplomado y, por lo tanto, aún no tiene un foro privilegiado como diputado.

P16-F01-bolsonaro.jpg

--> Bolsonaro gana en las encuestas

El primer sondeo de cara al ballotage del 28 de octubre, en Brasil, realizado por Datafolha, reveló que el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro obtendría el 58% de los votos frente al 42% de Fernando Haddad.