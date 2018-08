En el amanecer del torneo, Boca "T" levanta temprano

El amplio plantel y excelente presente que tiene Boca le permiten rotar algunas piezas poniendo igualmente en cancha un equipo plagado de figuras.

Boca es el defensor del título de la Superliga, ya que fue el campeón en la temporada pasada y viene de lograr un triunfo ante Libertad de Paraguay por 2 a 0 en los octavos de final de la Copa Libertadores. Además, el Xeneize se había coronado en la temporada anterior, por lo que tratará de convertirse en el nuevo tricampeón del fútbol argentino, un privilegio para pocos.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto plantea realizar tres cambios en relación con el mencionado partido y serán uno por línea, dado que Carlos Izquierdoz ingresará por Paolo Goltz, en la defensa, a su vez que el uruguayo Nahitan Nández lo hará por Pablo Pérez en el mediocampo y Carlos Tevez por Ramón “Wanchope” Ábila en la delantera.

Juntos por primera vez

De esta manera, Tevez arrancaría de titular y compartiría equipo con la reciente incorporación de Mauro Zárate, quien ya marcó un gol con la camiseta auriazul el miércoles.

En los dos partidos que el Apache jugó en el semestre, frente a Alvarado de Mar del Plata (6-0) por la Copa Argentina, y Libertad de Paraguay (2-0) por la Copa Libertadores, nunca fue titular e ingresó en el segundo tiempo.

La llegada de Zárate a Boca despertó mucho morbo, no sólo por la polémica que se generó con la gente de Vélez, sino también por relegar al banco a Tevez. Es por eso que las miradas estarán puestas en ver cómo responde el ataque xeneize, que también contará con el veloz delantero Cristian Pavón.

Del otro lado

El técnico Juan Pablo Vojvoda aún no dio a conocer el equipo que pondrá ante Boca, aunque se supo que el colombiano Diego Valoyes no será de la partida en el once titular tras haber sufrido un golpe en un entrenamiento.

Los candidatos para reemplazarlo son Mauro Ortiz y Aldo Araujo, aunque al parecer este último es el que tendría más chances de estar desde el arranque.

Además, se podría colocar en la zona defensiva a Facundo Medina en lugar de Ian Escobar.

p39-f02-mauro-zarate-wanchope-abila.jpg

--> ¿Qué le pasa a Ábila con Zárate?

Hay un detalle al que prestarle atención hoy y en los próximos partidos. La relación entre Ramón Ábila, íntimo amigo de Tevez, y Mauro Zárate, quien relegó al Apache desde su llegada a Boca.

¿Qué sucede? Wanchope no tuvo buenos gestos con el ex Vélez. Le recriminó de mala forma en las jugadas en las que no le pasó la pelota.

¿Lo traicionará su cariño y agradecimiento con Carlitos, que lo ayudó en su llegada a Boca? Un tema para no desatender.