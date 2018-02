Enojo internacional

“Mi mamá tiene 80 años y Venezuela es su vida, es su casa. Ella vino para acá (Argentina) el diciembre pasado para pasar las fiestas y se deprimió mucho y le costó levantarse. Mi mamá ya ha adelgazado más de diez kilos en dos años por la falta de alimentos”, manifestó con lágrimas en los ojos la esposa de Ova Sabatini, ante Santiago del Moro.

Con el correr del fin de semana, sus declaraciones fueron ganando relevancia y muchos tuiteros se manifestaron en su contra.

“Pero esta mujer estaba en Miami durante dos meses y subía videos en los mejores lugares y ahora habla del hambre de Venezuela. Es una cara dura”; “Fíjense los videos de su hija... Vive como una princesa y ella habla de que su mamá no come. ¿Está tarada o se hace? Mandale dinero ¿o no tenés?”; “Si tu madre está tan mal y ha bajado tanto de peso por carencia de alimentos como decís, ¿por qué no la traés para acá o la ayudás económicamente? No creo que te falte, más que ahora tu hija es la nueva Britney Spears” y “La verdad que la gente es caradura. Hay un video de ella y Ova yendo al gym a bajar de peso por todo lo que comieron en las fiestas. Qué paradoja”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales.

Las críticas también llegaron desde Venezuela. “Catherine Fulop tiene como 10 mil años viviendo afuera del país, esas lágrimas no me convencen”; “Si tanto le importa Venezuela, que se venga con sus millones a ayudar y que no joda” y “¿Por qué no viene a luchar desde aquí para sacar el país adelante si tanto le duele?”, escribieron tuiteros venezolanos.

