Ángela Leiva reveló por qué fracasa en el amor

En una charla íntima y distendida, Ángela también reveló detalles desconocidos de su paso por Bake Off y se animó a hablar de su resiliente recuperación tras relaciones amorosas que dejaron marcas profundas en su alma. A continuación, se comparte in fragmento de esa extensa y nutritiva charla:

Ángela Leiva-home.jpg

Ángela Leiva: "Me cuesta un poco inspirarme en mis historias tristes"

Priscila: ¿Qué es lo que te inspira más para un tema, para escribir, para sacar una canción? ¿Los momentos tristes, los momentos alegres?

Ángela: Sabes que me cuesta un poco más inspirarme en mis historias tristes. Yo he tenido, lamentablemente, historias bastante de mierda en mi vida con los vínculos, que ya decretamos que no me va a pasar más.

Ya aprendí. Ahora quiero que venga alguien que me ame de verdad, que me quiera. Pero digo, me cuesta más exponer eso en canciones que cuando estoy enamorada. Cuando estoy enamorada escribo cosas lindas de amor. Y generalmente las canciones que funcionan mejor son las de desamor, porque a la gente le gusta dedicar esas canciones. Viste que somos masoquistas.

fiesta confluencia 2025 angela leiva María Isabel Sánchez

Priscila: Sí, total.

Ángela: Pero bueno, esta canción, "Ya me olvidé", la escribió uno de mis productos, Alejandro Romero, y cuando la escuché -él me conoce tanto, somos amigos, es mi manager también-. Y yo, wow, sí, es para mí esta canción. Y funciona y funcionó y la verdad que la gente, como decíamos, a la gente le gusta saber y realmente es una de las canciones más escuchadas de YouTube. Está en las tendencias de música y eso es mucho para mí.

Priscila: Bueno, yo te voy a decir algo desde mi lado como fan, siempre escucho en el auto "Solita vine, solita me voy". Amo ese tema.

Ángela: Sí, es todo, te levanta.

Ángela Leiva se refirió a sus relaciones amorosas con finales difíciles

ssstwitter.com_1750598538469.mp4

Priscila: Y también habla de una fortaleza de la mujer.

Ángela: Y sí, después de llorar un poco, salgamos, chicas. Nos arremangamos y salimos adelante, es así.

Priscila: Es un temón. Pero también habla de una mujer fuerte que quizás, eso por ahí inhibe un poco al hombre, ¿viste? Al hombre le atrae una mujer plantada y demás, pero después cuando la tiene, le da pánico.

Ángela: "Ellos quieren tener el control y quieren ser los machotes de la historia"

Ángela: Totalmente de acuerdo. Pasa que se asustan muchas veces, como que ellos quieren tener el control y quieren ser los machotes de la historia, que está bien a ver, culturalmente no los culpo. Sucede. Y después está el otro caso, que ya es más extremo, que primero te quieren, "Ay, sos divina, me encanta lo que hacés". Y después te quieren absorber, te quieren apagar. Hay de todo. Pero sí, es difícil crear vínculos desde ese lugar de mujer fuerte, ¿viste? Porque yo creo que igual se asustan y después somos unas ositas de peluche.

angela-leiva-celebro-su-gran-presente-y-aseguro-IC6VMBJISBF2TMWQUKVBF44QDA.avif

Priscila: Total. Creo que el secreto está en por ahí mostrarte en tu trabajo y en la vida como una mujer fuerte, pero después que el hombre sepa que una quiere llegar a la casa y apoyarse en el hombro y compartir.

Ángela: Sí, para acostarte y compartir lo que te pasó en el día, qué sé yo, cosas.

Priscila: Pero creo que es más una inseguridad de ellos.

Ángela: Sí, más vale, más vale. Bueno, los mandamos a terapia todos (concluyó la artista entre risas)