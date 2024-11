Ángela Leiva contó todos los secretos de "Amiga Traidora"

"Yo jugué con las Barbies hasta los quince años, después la vida me fue sacando de ahí", comenzó relatando Ángela. "La música también me expuso un poco en el barrio", agregó después.

"Yo era la cantante del barrio. Después cuándo me pasó esto lo del concurso yo era una boluda. Y mis compañeras y amigas tenían ya 18 o 19 años", recordó al mismo tiempo que Ángel la ayudó a contextualizar diciendo que ella "venía de atrás".

"La amiga traidora para mí era 'ah, mira, qué bien, que linda', no me estaba cayendo la ficha, viste. La canté y tuve un coucheo muy exhaustivo y no encontraba la interpretación al principio. Hasta que salió, después de llantos fue muy traumática la grabación", cerró la anécdota la cantante de cumbia villera.

Ángela Leiva contó la justa: qué pasa con Gastón Edul

En los últimos días, fomentado por su buena onda en Bake Off, se dispararon los rumores que exponen que las cosas entre Ángela Leiva y Gastón Edul se encaminan a una relación amorosa. En medio de las suposiciones, la cantante se animó a tomar la palabra para contar qué es lo que sucede realmente entre ella y el periodista.

image.png

Se debe a que Ángela Leiva decidió ir de menor a mayor en su relato. Es que comenzó hablando sobre Bake Off y lo que generó el estreno de esta edición en su formato para famosos: "Todos vamos a estar mirándolo porque nosotros no vimos nada todavía así que estamos muy ansiosos. Una sorpresa total”.

En este contexto, Ángela Leiva fue consultada sobre lo que significó para ella salir del mundo de la música para sumergirse en la pastelería y experimentar en este rubro. Es por eso que aseguró: “Me divierte, es salir un poco de la zona de confort. Yo soy muy de esas, tengo ganas siempre de más”.

Fue así como aprovechó para tirarle flores a sus compañeros por el buen vínculo que generaron durante la grabación: “Somos una gran grupo de gente muy alegre, muy competitiva, que cuando se tiene que concentrar se concentra pero hay mucha joda. Van a ver un viaje de egresados. Son muchas horas de trabajo y todos vamos muy contentos a grabar así que eso se valora mucho".

image.png

En este contexto, a la hora de hablar sobre la joda que surge en el grupo y los chistes internos, fue inevitable no consultarle sobre cómo es su relación con Gastón Edul, a quien Wanda Nara catalogó dentro del reality de cocina como un verdadero “galán”.

Fue así como la cantante respondió cuál es el vínculo actual que la une a Gastón Edul y cómo manejan los rumores: “Nosotros no sabemos nada, yo estoy soltera y siempre estoy en busca del amor, siempre”.

Las declaraciones de la cantante lo único que hacen es incrementar los rumores. Es que si bien no confirmó que las cosas entre ellos estén al borde del amor, el hecho de que no le haya cerrado las puertas empuja a pensar en la posibilidad de que florezca un nuevo romance en esta primavera.