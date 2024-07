Gastón Edul reveló cuál es su nuevo apodo en medio de su "romance" con Nati Jota

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1808872021805109386&partner=&hide_thread=false "Pechuga":



Ahora, en un nuevo capítulo de esta romántica historia, Edul reveló el apodo que se ganó a raíz de este llamativo y candente romance que nació en Estados Unidos.

Ante la consulta de uno de los miembros del programa acerca de las repercusiones por parte del público el periodista reveló: "todo el mundo mira Olga, no importa si sos hincha si jugás en la Selección. En la cancha me preguntaban más por ese tema que por el equipo que iba a poner Scaloni". En ese momento lo inturrumpió Nati consultándole si era por el "tema de las pechugas". Y ante la risa de todos Edul cerró diciendo: "Pechuga, me dicen Pechuga".

Cada vez más cerca: qué pasa entre Nati Jota y Gastón Edul de TyC

El mundo del periodismo deportivo tiene grandes figuras consolidadas hace años, pero uno que irrumpió hace no tanto, y que de la mano de buena información, carisma y buena relación con los protagonistas se ganó su lugar preponderante, es Gastón Edul, el joven notero de TyC Sports que además de esas cualidades también cautiva al público femenino por su encanto.

Es que en los últimos días se había hecho viral en redes sociales por un jugado comentario que le había hecho su compañera en Olga TV, Nati Jota, quien le había lanzado una caliente propuesta acerca de comer “pechugas”.

Y luego de algunos idas y vueltas entre ambos en el stream de Olga, fue la propia cuenta del canal de Migue Granados quien compartió una secuencia de fotos que parece confirmar finalmente lo que se especulaba: que el periodista y la influencer estarían en el inicio de una relación amorosa.