Barbie Vélez reveló cómo fue el error que derivó en un tratamiento médico

“Un día me levanté con los ojos hinchados y pensé que era porque había dormido mucho. Pero no. Lo que tenía era una reacción alérgica y ahora estoy con tratamiento”, comenzó explicando en un video que subió a sus historias. Según contó, los síntomas comenzaron de forma leve, pero con el correr de las horas se intensificaron y la llevaron a consultar con un especialista.

Todo comenzó cuando, revisando su neceser, encontró un corrector que había comprado en enero de 2024 pero que no había usado porque, en su momento, creyó que el tono no le quedaba bien. Al probarlo nuevamente este año, notó que se adaptaba mejor a su piel y decidió aplicarlo en los párpados como si fuera un primer.

El problema que sufrió Barbie Vélez con su salud

“Lo probé y me pareció que me quedaba bien, se ve que estoy más blanca. La cosa es que me lo apliqué en los párpados como si fuera un primer y me hizo una reacción alérgica”, relató. Aunque reconoció que se había dado cuenta de que el producto ya estaba vencido, no quiso desecharlo. “Yo me di cuenta pero le quería sacar el jugo al máximo y lo usé igual. Mala idea. Me agarró una flor de alergia”.

La reacción, que no pasó a mayores, sí le generó molestias persistentes que la obligaron a iniciar un tratamiento médico. "Me pica y cuando cierro los ojos tengo la sensación de tener arena o polvillo, entonces me molesta", detalló en su video.

Barbie Vélez 1.jpg Barbie Vélez

La advertencia que dio Barbie Vélez a sus seguidores

Barbie Vélez también reflexionó sobre el hábito, muy común entre usuarios de maquillaje, de guardar productos por largos períodos sin revisar su vencimiento. “Yo guardo maquillajes que son de 1810, tengo sombras que las tengo hace añares”, bromeó. Su testimonio, lejos de ser un simple relato personal, fue una advertencia clara sobre los riesgos de descuidar este aspecto del cuidado personal.

Consciente de su influencia y de la comunidad que la sigue, cerró su relato con un mensaje directo: “Desháganse de los maquillajes vencidos y fíjense que sean productos aprobados por la ANMAT”.

El episodio sirvió no solo para visibilizar una problemática poco abordada en los medios, sino también para recordar la importancia de revisar los cosméticos que se usan diariamente, incluso aquellos que parecen estar en buen estado. En tiempos donde el autocuidado ocupa un lugar central, la advertencia de Barbie Vélez llega como un llamado de atención oportuno y necesario.