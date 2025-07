Shakira regresa a la Argentina con "Las mujeres ya no lloran world tour": cuándo compras las entradas

Este miércoles por la noche, la productora DF Entertainment lanzó un video que indicaba el regreso de la colombiana al país con el título "Mañana". Es así que se dejó entrever un nuevo show, que se confirmó que se realizará el próximo 8 de diciembre en el estadio de Vélez en el marco de su World Tour "Las mujeres ya no lloran".

La puesta en escena pertenece a su séptima gira de estadios, en apoyo a su álbum "Las mujeres ya no lloran" (2024). Con más de 60 presentaciones desde febrero hasta noviembre de 2025, la gira es la más extensa y exitosa de su carrera, con récords de venta de entradas en toda Latinoamérica.

shakira tour.jpeg

Cómo conseguir las entradas para ver a Shakira

La preventa Santander Select Visa estará disponible a partir del viernes 4 de julio a las 11am en Entrada Uno, por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero). Una vez finalizada esta primera preventa, comenzará la preventa Santander Visa por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero).

En tanto, la venta general comenzará martes 8 de julio a las 11 con todos los medios de pago disponibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/shakira/status/1940780953707885022&partner=&hide_thread=false Estoy aquí, Latinoamérica! Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos! #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/ybxf8wB8Dv — Shakira (@shakira) July 3, 2025

El récord que logró Shakira para extender su tour

La colombiana logró convocar a más de 1 millón de personas y generó así un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, según el informe de Billboard Boxscore.

Shakira.png

Como si fuera poco, es la única artista latina incluida en este informe y supera a artistas como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como una de las artistas más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: "La Tortura", "Ojos Así", "Monotonía", "La Bicicleta", "Te Felicito", "Shakira-BZRP Music Session #53", entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna.

"No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa–Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina", expresó Shakira.