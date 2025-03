Barbie Vélez contó de qué trabaja su papá y sorprendió a todos

“Hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy en la perfumería de mi papá. No sé si alguna vez la vieron. Miren, esta es la perfumería de mi papá acá en Quilmes. Vende, bueno, artículos de limpieza, artículos de perfumería, absolutamente todo. No se si sabían”, contó con su particular sonrisa en el video.

Y recordó su infancia entre las fragancias. “Me encantaba venir cuando estaba cerrada, los domingos, y jugar a que metía las cosas en la casa registradora. Era mi sueño siempre”. Al mismo tiempo, aprovechó para mostrar y promocionar cremas y perfumes de propia línea de belleza.

Nazarena Vélez volvió a LAM

Nazarena Vélez tuvo su regreso a la pantalla de América luego de su exitosa temporada en Villa Carlos Paz. La actriz y productora se ausentó durante el verano por sus compromisos profesionales. Es que Vélez junto a su pareja y su hija Barbie protagonizaron una comedia en Córdoba durante la temporada.

“Estoy re contenta de volver y estar acá. La cantidad de gente en el teatro que me habla de LAM, es increíble el suceso”, dijo en su regreso en la noche del martes en LAM.