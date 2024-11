Nazarena Vélez confesó cuál fue el particular regalo que le hizo un futbolista casado

En su paso por La Noche Perfecta , Nazarena Vélez se sometió a las preguntas de Sebastián Wainraich . Es por eso que se animó a responder preguntas picantes, a tal punto que confesó cuál fue el particular regalo que le hizo un jugador de fútbol con el que tenía una relación amorosa.

Fue así como poco a poco el conductor comenzó a indagar en su vida privada, ya que se metió de lleno en la anécdota: “¿Y vos qué hiciste?”. Por lo que la panelista fue sincera: “Se lo devolví”. Esto desencadenó los gritos de Leticia Siciliani que no lo podía creer: “Eso es lo terrible, ahí está lo terrible”.

Quien también se mostró bastante efusivo fue el conductor, que quiso saber más sobre la situación y las razones por las que no aceptó un regalo de tal magnitud: “Aceptalo Naza, aceptalo. Pero te dijo: ‘Yo te doy mi auto si vos tal cosa…?’”.

De este modo, Nazarena Vélez se lanzó a contar el polémico motivo por el cual le hicieron este regalo y la razón por la que no lo aceptó: “No, había sido mi pareja y descubrí que estaba casado. Y me vino con el auto. Metelo en el culo, a ver si me entendés. Lo tendría que haber agarrado, lo tendría que haber agarrado de bronca”.

Nazarena Vélez reveló por qué estuvo en pareja con un futbolista casado

Ante su anécdota, Sebastián Wainraich ironizó por haber estado en pareja con un hombre casado: “Bueno, saliste con un jugador que te enteraste después estaba casado. Es la primera vez que escucho que un futbolista hace algo así, increíble”. Y siguió: “Pero pará, ¿no se sabía públicamente que él estaba casado?”

A lo que Nazarena Vélez explicó por qué se puso en pareja si la otra persona estaba casada: “Bueno, pero yo creía en lo que él me decía y en lo que salía en los medios, que era que estaban como separados. Yo creía en eso”. Y cerró respondiendo si estaba enamorada: “Sí, estaba re enganchada. Yo soy muy enamoradiza, creo en el amor, en la pareja, enseguida me quiero poner de novia”.