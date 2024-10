Quién es el hijo de conocido cumbiero y reconocida actriz que se presenta en Neuquén

chino agostini

'El Chino' tiene 24 años y desde los 19 que empezó a cantar rap, aunque hace un año y medio que se sumó al recorrido de su papá para empezar a cantar cumbia. "Para mí esto es muy lindo, hermoso, no quiero dejar la música por nada en el mundo, es algo que me encanta y me inspira a seguir con esto para mi vida", compartió.

El cantante sabe que esta profesión representa un gran esfuerzo, aunque anhela la recompensa que espera recibir luego. Para eso estudia música desde muy chiquito con su papá.

Este joven músico solo tuvo palabras de agradecimiento para Daniel Agostini, quien aseguró, lo hizo crecer con la música en la sangre y también para su mamá Nazarena Vélez, quien dijo que lo acompaña, ayuda en todo lo que puede y disfruta de lo que hace con su carrera musical.

chino agostini Chino Agostini con su papá Daniel y su mamá, Nazarena Vélez.

"Mi mamá está super contenta por todo lo que está pasando ahora, ella me apoya mucho en mi carrera y en mi vida", compartió el joven, quien llega este viernes a la ciudad dispuesto a recorrerla y conocerla.

Carrera musical

Su incipiente carrera musical va en ascenso logrando una nueva faceta de la cumbia base en Argentina. Más allá de que es hijo de dos artistas conocidos, él decidió empezar de cero y desde abajo. En sus redes, donde tiene más de 100 mil seguidores, comparte todo lo relacionado con sus temas, presentaciones y nuevas colaboraciones.

En los últimos meses, se presentó en Salta, Mendoza y diferentes ciudades de Uruguay. Para el show de Neuquén convocó a diferentes músicos neuquinos, quienes sumarán teclados, batería electrónica, bajo y guitarra.

chino agostini El reconocido cantante de cumbia Daniel Agostini acompaña como productor a su hijo.

"Mi papá me fue enseñando la técnica para cantar, él fue mi profesor", compartió el cantante, quien además dijo que tiene las expectativas puestas en su crecimiento musical y su carrera.

El próximo objetivo es seguir presentándose en los escenarios de todas las provincias de Argentina para luego también hacer un "show en un teatro grande".

En las presentaciones del Chino Agostini hacen un recorrido por clásicos cumbieros como "Paisaje", "Me dediqué a perderte", "volverás", aunque, según contó el joven, a todos esos temas le pone su estilo nuestro propio.