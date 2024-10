El hijo de Nazarena Vélez habló de la eterna pelea de sus padres: "Siempre yo en el medio"

Desde hace varios años que Nazarena Vélez y Daniel Agostini se tiran con munición gruesa producto de los distintos problemas que los enfrentaron de la peor manera. Ante esta situación, el Chyno Agostini , hijo de la ex pareja, no temió a la hora de quejarse y marcar cómo esta situación le hizo mal.

Si bien con el paso del tiempo se acostumbró a que Nazarena Vélez y Daniel Agostini no se puedan ni ver, eso no quita que ésto lo haya afectado a lo largo de su vida. Ahora, el Chyno Agostini se animó a contar por qué considera que le hizo mal ver a sus padres de este modo.

Chyno Agostini-Nazarena Vélez-Daniel Agostini-1.jpg

Tanto es así, que incluso el paso del tiempo no termina de sanar sus heridas. A tal punto que incluso en la mayoría de edad se siente perjudicado: “Tengo 24 años, pero sigo siendo un chico, me afectan las cosas que dicen o comentan los demás. Soy un ser humano como todos”.

Asimismo, se refirió al odio que despiertan desde algunos sectores cada vez que comienza una pelea mediática: “Como decía mi papá, ‘la gente te pega porque es gratis’, así que no hay que mirar redes sociales. Pero yo sí miro, porque manejo mi Instagram y veo todo”.

Para cerrar, el Chyno Agostini se metió en las últimas denuncias que recibió Daniel Agostini y marcó que confía plenamente en su palabra: “Mi papá les hizo millones de favores a los músicos y no lo valoran ni lo reconocen. Mi viejo es una persona que da todo y trabaja hace años”.

Chyno Agostini-Nazarena Vélez-Daniel Agostini-2.jpg

Cuál fue el momento más duro de la relación entre Nazarena Vélez y su hijo

Nazarena Vélez se animó a relatar qué es lo peor que vivió durante sus 2 años de distanciamiento de Chyno Agostini: “Él no quiso que yo vea al Chino por tres meses. Fue ahí cuando me vine de Córdoba haciendo ‘Los Grimaldi’ y le rompí el auto. Tuve que contratar a Beccar Varela (abogado), fue todo un lío. Me saltó la térmica y fui a la casa, lo tenía al Chino con una reja y así lo abrazaba”.

“La puteé a la mujer, no sabés cuánto. ‘Pero flaca, abrime la puerta’. Ahí le rompí el auto y le secuestré el perro. Un asco. Pero yo estaba loca. Saca lo peor de mí. Hoy lo veo y lo pienso. ‘Vos sos una loca pu...’, me decía. “Y después, a los 16 años, quería dejar el colegio y yo no quería, y Daniel le dio el okey y se fue a la mier… Ahí no me habló por dos años”, confesó la panelista de LAM.