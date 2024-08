Las denuncias por maltrato que le hicieron a Daniel Agostini: "Son 6 personas"

Según el periodista Ángel de Brito en LAM, reveló este lunes que el artista no solo fue denunciado por los maltratos, sino también por problemas en los pagos con su equipo. Además, la panelista del ciclo de América TV, Fernanda Iglesias, contó los detalles: "Son reclamos laborales y lo que yo hablé con la gente que lo denuncia, ninguno por miedo quiso dar la cara. Le tienen miedo a él". Y agregó: "Se dedicaría a la brujería".

"Tiene seis denuncias, al menos, y uno de ellos es el chofer al que no le pagaba lo que le correspondía, no lo tenía en blanco. Los músicos se cansaron porque no les pagaba bien, porque si te pagan bien por más que te paguen en negro lo agarrás", continuó detallando al respecto.

Entrevista-a-Daniel-Agostini-4.jpg

Por otro lado, explicó: "Según me dijeron, Naza me decía que no puede ser, les pagaba 8 mil pesos por show. Tienen muchos shows en la noche, les paga por cada uno".

"Es bastante mal llevado con sus músicos y con la gente que trabaja con él. Uno de los músicos se fue a trabajar con su enemigo, con Rodrigo Tapari", sentenció la periodista acerca del delicado momento que atraviesa el ex marido de su compañera de piso, Nazarena Vélez.

Daniel Agostini rompió el silencio luego de la denuncia que recibió

Luego de que Fernanda Iglesias diera la noticia completa en el programa del periodista y conductor Ángel de Brito, desde LAM se anticiparon y fueron a buscar a Daniel Agostini para que cuente su versión de los hechos en medio de la tremenda polémica que lo tiene cómo protagonista.

Embed - DANIEL AGOSTINI vs. RODRIGO TAPARI: estalló la polémica de la MOVIDA TROPICAL

En ese momento, la movilera le preguntó: "¿Es cierto que hay algún problema con extrabajadores tuyos, músicos, bateristas, cartas documento? ¿No querés ar ninguna declaración?".

"¿Sabés cómo conozco esto yo? Yo no estoy desmintiendo nada. No estoy dando declaraciones porque esto es una rueda que no termina más. Besos para todos. ¿Sabés cómo la conozco a esta, mamita? Tengo 30 años de carrera", respondió Daniel Agostini con cara de sorprendido, evitando contestar la pregunta.

Veremos cómo evoluciona esta historia que lo tiene contra las cuerdas al cantante tropical. De momento, no se animó a ofrecer más declaraciones al respecto.