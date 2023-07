Nazarena Vélez reveló por qué decidió dejar a Daniel Agostini

“Los dos somos buenos padres. Excelentes. Yo hago mi parte y no sé lo que hace ella, pero sí sé que es una buena madre porque está pendiente de su hijo. Hemos tenido conversaciones por el tema de Gonzalo hoy que es grande. Estamos un poco distanciados, porque ella está en su mundo con Santi (Caamaño) que lo adoro con toda mi alma, es un tipazo. Estoy al tanto también de Bárbara (Pucheta), que nació su bebé que me parece genial. Integramos a Thiago (Rodríguez) como parte de nuestra familia, porque viene a visitarnos y es íntimo de Santino (Agostini). ¡Imaginate! Así que está todo bien, unión y familia”, aseguró Daniel Agostini en una entrevista.

En LAM escucharon la nota y Ángel de Brito bromeó con Nazarena de que el músico queria a todos menos a ella. “Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué”, admitió ella .

“El último año con Daniel ya era que estábamos por el Chyno. Había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas. A él no le gustaba que yo trabaje, y yo me fui a trabajar con Gerardo (Sofovich). Empecé a hacer las tapas e Paparazzi y a él no le gustó”, agregó la Angelina que igual aclaró: “Sí, al tiempito, como yo ya estaba muy desgastada, arranqué a caravanear...¡Pero cagar, no lo cagué”.

“Yo lo amé mucho a Daniel”, aclaró luego de que Ángel de Brito le preguntara si temía que él le haya sido infiel a ella: “Yo creo que no, creo que nunca me cagó. No separamos porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje. Él quería que la mujer se quede adentro de la casa y él salir a trabajar. Capaz que ahora cambió”.